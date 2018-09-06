صفات يجب أن تتحلى بها لتصبح غنيا

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12:43 06 سبتمبر/ أيلول 2018
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    أجرى علماء النفس الأمريكيون بحثا، بمساعدة الذكاء الاصطناعي لتحديد العوامل، التي تؤثر على إمكانية الثراء.

    فقد ذكرت مجلة "Frontiers in Psychology" أن الاعتقاد السائد في القدرة على الوصول إلى الثراء والنجاح يكمن في مستوى التعليم ونوع النشاط.

    دولار
    CC0 / Pixabay
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    إلا أن الخبراء من جامعة تمبل في فيلادلفيا وجدوا ضرورة القدرة على تأخيل المتعة المؤقتة إلى وقت لاحق.

    كما أشار الباحثون إلى أن هناك العديد من العوامل غير الواضحة، التي تؤثر على قدرة الشخص على كسب الكثير من المال، بما في ذلك العمر والمهنة والتعليم والجنس والعرق.

    وكانت الصعوبة الأكبر، التي واجهها العلماء هو تأثير الخصائص السلوكية، التي يصعب وصفها. وتقوم إحدى تلك الخصائص على "تجربة حلوى ستانفورد" المعروفة، التي أجريت في منتصف القرن الماضي.

    وقد تم خلال التجربة عرض نوعين مختلفين من الأحداث على الأطفال: إما الحصول فورا على المكافأة وهي الحلوى، أو الانتظار بضع دقائق للحصول على كمية مضاعفة من الحلوى ذاتها. وتبين أن الأطفال، الذين وافقوا الانتظار أصبحوا أكثر نجاحا في المستقبل.

    لكن علماء النفس الأمريكيين قرروا معرفة كيفية ارتباط القدرة على ضبط النفس مع الأرباح.

    وأجروا تجربة جديدة، شارك فيها 2500 مطوع، تتراوح أعمارهم ما بين 25-65 عاما. وتم تنظيم لعبة مالية لهم، مشابهة لـ"تجربة الحلوى". وكان على المشاركين حل معضلة، إما الحصول على 500 دولار افتراضي أو الانتظار بضع ساعات للحصول على الضعف. كما قام المشاركون بملء استمارة مفصلة، تحتوي الدخل السنوي، الذي يتراوح ما بين 10 آلاف — 235 ألف دولار.

    وأرسل علماء النفس المعلومات الواردة بعد خلال من خلال خوارزمية الحاسوب. وفد ساعد ذلك في ترتيب العوامل، التي يعتمد عليها النجاح المالي للشخص. 

    الفساد
    © RIA Novosti . Mikhail Kutuzov
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    وتبين أن التعليم والمهنة لا يزالان يشكلان أهم العوامل، ومن ثم مكان الإقامة والجنس، إذ يكسب الرجال أكثر من النساء. ولا يقل أهمية عن ذلك قدرة الإنسان على تأجيل المتعة. أما العوامل غير الهامة فهي العمر والعرق.

    وقال أحد الباحثين وليام هامبتون: "إن كنت تريد أن يكسب طفلك الكثير من المال مستقبلا، علمه الصبر من أجل الحصول على ما يريده بعد مرور بعض الوقت".

    وقد أجرى علماء الاجتماع جاكلين فونغ وأندرو بينر من جامعة كاليفورنيا دراسة أظهرت أن النساء، اللواتي يبذلن جهدا أكبر على مظهرهن قبل العمل يكسبن أكثر.

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    الثراء, الولايات المتحدة الأمريكية
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