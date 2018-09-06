كلب يتحول لمساعد مدرب بكرة القدم ويحظى بشعبية لدى الجماهير (صور)

يحظى كلب في مدينة بيدرو خوان كاباييرو الأوروغوايانية بعناية خاصة وتحديدا من نادي المدينة لكرة القدم والمعروف باسم "2 مايو".

الكلب المعروف باسم "غوراني تيسابارا" بسبب لونه عينيه السوداوتيين، والبالغ 10 سنوات، يحظى بعناية خاصة من القائمين على النادي.

مدرب الفريق، كارلوس هارا ساغيير، والذي يقوم بإطعامه والعناية به قال بأن الكلب أصبح صديق اللاعبيين وأعضاء النادي وأصبح يشاركهم بالتمارين اليومية والأنشطة، كما أنه يذهب معي خلال اللقاءات الصحفية.

Ella es Tesapara 🐶, la perrita ayudante de Carlos Jara Saguier, DT del 2 de Mayo de Paraguay 🇵🇾. “Un día le invité un pedazo de empanada y desde ese día, no se despega de mí”. Está presente en todos los partidos, entrenamientos y hasta en las entrevistas post partido. Hermoso. pic.twitter.com/T8Q1S9Ct0j — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف المدرب بأن الكلب لايحق له متابعة المباريات على أرض الملعب لذلك لايزال يتابعها من على المدرجات.

حيث أصبح الكلب محبوب الجماهير المتابعة للنادي ليتسابقون لإلتقاط الصور معه على المدرجات، كما أصبح "تلسمان" الفأل الجيد للنادي.