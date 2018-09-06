فيسبوك تدافع عن حقوق الرجال

واستنكرت كورتس أن ترفض إدارة فيسبوك عبارة "الرجال حثالة" بدعوى أنها تحمل خطاب كراهية، على الرغم من عدم اعتراض الإدارة ذاتها على عبارة "يجب حرق النسويات" والتي تضمنها المنشور ذاته، بحسب موقع TNW.
في سياق آخر، كانت تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" قد تعرضت لعطل مفاجئ، مساء الاثنين الماضي، بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم.
واشتكى العديد من المستخدمين، أنهم يفاجئون بشاشة سوداء وفارغة، أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع "فيسبوك"، بينما لا يستطيع آخرون الاتصال عبر "واتسآب"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وقالت إدارة "فيسبوك"، إنه العطل الذي تعرض له، من أجل إجراء صيانة له.
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