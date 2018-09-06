فيسبوك تدافع عن حقوق الرجال

انتقدت كارلا كورتس، الصحفية بموقع TNW، رفض فيسبوك لعبارة "الرجال حثالة" والتي تضمنها أحد منشوراتها على الموقع.

واستنكرت كورتس أن ترفض إدارة فيسبوك عبارة "الرجال حثالة" بدعوى أنها تحمل خطاب كراهية، على الرغم من عدم اعتراض الإدارة ذاتها على عبارة "يجب حرق النسويات" والتي تضمنها المنشور ذاته، بحسب موقع TNW.

واتهمت كورتس فيسبوك بازدواجية المعايير عندما أرسال إشعارا لتنبيهها إلى المخالفة التي ارتكبتها بعبارة "الرجال حثالة"، رغم أن العبارة ذاتها كانت قد انتشرت في أوقات سابقة على مواقع التواصل الاجتماعي ومن بينها فيسبوك بالتزامن مع انتشار هاشتاغ #metoo الذي منح السيدات مساحة للحديث عن وقائع الاعتداء الجنسي بكافة درجاتها.

في سياق آخر، كانت تطبيقات "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتسآب" قد تعرضت لعطل مفاجئ، مساء الاثنين الماضي، بين المستخدمين من جميع أنحاء العالم.

واشتكى العديد من المستخدمين، أنهم يفاجئون بشاشة سوداء وفارغة، أثناء محاولتهم الوصول إلى موقع "فيسبوك"، بينما لا يستطيع آخرون الاتصال عبر "واتسآب"، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، وقالت إدارة "فيسبوك"، إنه العطل الذي تعرض له، من أجل إجراء صيانة له.