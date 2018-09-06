تعرف على الدولة الأكثر زيارة والبلد العربي المتصدر عالميا في النمو السياحي

نشرت منظمة السياحة العالمية قائمة بأكثر الدول زيارة من قبل الأجانب، وأكثر الدول نموا في قطاع السياحة.
وبحسب صحيفة "الدايلي ميل" نقلا عن منظمة السياحة العالمية فقد احتلت فرنسا المركز الأول للمرة الثانية على التوالي، حيث زارها العام 2017، 86.9 مليون سائح، في المرتبة الثانية حلت أسبانيا مع 81.8 مليون زائر، تلتها أمريكا بـ75.9 مليون شخص.
ونشرت المنظمة أيضا قائمة بأسماء الدول الأكثر نموا في قطاع السياحة، واحتلت مصر المركز الأول فقد استقبلت مصر في عام 2017 سياحا بنسبة زيادة تقدر بـ 55.1 عن عام 2016، فقد بلغ العدد الإجمالي 8.6 مليون سائح، ومن ناحية أكثر المدن شهرة بالنسبة للسياح فكانت الأقصر والجيزة، وفي المرتبة الثانية جاءت دولة توغو الأفريقية، ثم فيتنام.
ونشر موقع "تريب أدفينس" في وقت سابق من الشهر الحالي قائمة بأفضل المتاحف في العام 2018، فأحتل متحف أورسي في باريس المركز الأول، واحتل متحف نيويورك الوطني المركز الثاني والثالث.
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