"إنستغرام" يطلق ميزة جديدة في مجال التسوق الإلكتروني

ذكرت تقارير من مصادر مطلعة، أن موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، ينوي اقتحام مجال التسوق الإلكتروني، من خلال إنشائه تطبيق مستقل.

وسيسمح التطبيق الجديد، الذي سيحمل اسم "آي جي شوبنغ"، للمستخدمين بتصفح البضائع من التجار الذين يتابعون حساباتهم، وشرائها مباشرة من خلال التطبيق، بحسب تصريحات شخصين من داخل الشركة لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

وبينما رفض "إنستغرام" التعليق على الخبر، فإنه لا يمكن تحديد موعد محدد لإطلاق التطبيق الجديد الخاص بالتسوق، خاصة أنه مازال في مرحلة التطوير، وقد يمكن إلغاؤه بالكامل قبل إصداره، بحسب الموقع.

ولكن تؤكد مصادر أن "إنستغرام" في وضع حالي جيد، يؤهله من تحقيق توسع كبير في مجال التجارة الإلكترونية، إذ هناك أكثر من 25 مليون شركة لديها بالفعل حسابات عبر منصته الاجتماعية، منهم 2 مليون من المعلنين، حسبما صرحت رئيس قسم العمليات في "فيسبوك"، شيريل ساندبرغ، في آخر مكالمة لها بشأن أرباح الشركة.

كما أن ما يشجع على إنشاء تطبيق مستقل للشركة، مخصص للشراء، هو أن هناك أربعة من بين كل خمسة مستخدمين على "إنستغرام"، يتابعون حسابا لإحدى الشركات أو العلامات التجارية.

وتنوي "إنستغرام" بتطبيقها المستقبل للتسوق، أن تنافس مواقع شهيرة مثل "شوبيفاي".

يذكر أن "إنستغرام" بدأ في اختبار تجربة التسوق في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، ثم طرحها بشكل أوسع في شهر مارس/آذار من العام الماضي.

ولن يكون تطبيق "آي جي شوبنغ" هو أول ميزة يطرحها "إنستغرام" لمستخدميه، إذ تختبر الشركة حاليا "دايركت"، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول، وهو تطبيق جديد للدردشة والمراسلة.

وفي شهر يونيو/ حزيران، أعلن "إنستغرام" المملوك لشركة "فيسبوك"، أنه سيضيف قسما مخصصا لمقاطع الفيديو الطويلة، ليوسع نطاق تطبيقه لمشاركة الصور ضمن منافسة بين خدمات البث على وقت المستهلك.

وقال الرئيس التنفيذي كيفن سيستروم، إن القسم سيسمح بتحميل ملفات (آي.جي.تي.في)، وسيضم مقاطع فيديو من مشاهير الإنترنت الصاعدين والفنانين.