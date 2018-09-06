أكاديمية "الأوسكار" تتراجع عن الموافقة على جائزة "أفضل فيلم شعبي"

وقالت الأكاديمية في بيان لها "إن تنفيذ أية جائزة جديدة بعد مرور تسعة أشهر من العام، سيخلق تحديات للأفلام التي تم إصدارها بالفعل"، وفقا لـ"رويترز".

© AP Photo / Vianney Le Caer تعرف على العرب المدعوين من أكاديمية الأوسكار لنيل عضويتها

وبحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للأكاديمية، داون هودسون لمجلة " فارايتي " الأمريكية، فقال: "هناك مجموعة واسعة من ردود الفعل بشأن تقديم الجائزة الجديدة، ونحن ندرك الحاجة إلى مزيد من المناقشة مع أعضائنا".

وأضاف: "لقد أجرينا تغييرات على جوائز الأوسكار على مر السنين — بما في ذلك هذا العام — وسنواصل التطوير مع احترامنا لتقاليد الحفل خلال أعوامه الـ 90 الماضية".

وقالت الأكاديمية، إنها لن "تقدم فئة الأوسكار الجديدة في حفل الأوسكار الـ جوائز 91 المقبل، والمقام في شهر فبراير/ شباط 2019، وأضافت أنها ستقوم "بتفحصها وستطلب معلومات إضافية بشأنها".

وفي شهر أغسطس/ آب، صوت مجلس محافظي الأكاديمية لصالح إضافة جائزة "أفضل فيلم شعبي" الجديدة، والتي أشير إليها بأنها ستعترف "بالإنجاز البارز في الأفلام الجماهيرية"، ولكن لم يتم تحديد المعايير أو عملية التصويت التي سيتم استخدامها لتحديد أي الأفلام ستكون مؤهلة للجائزة، وكيف سيتم اختيارها.

ومن بين التغييرات المخطط لها في حفل جوائز الأوسكار الـ 91 المقبل، هو تقصير مدة البث التلفزيوني للحفل إلى 3 ساعات فقط، من أجل تكريم جميع فئات الجوائز البالغ عددها 24، كما Hki سيتم عرض من 6 إلى 8 فئات من الجوائز خلال الفواصل الإعلانية، أثتاء بث الحفل على الهواء، من مسرح "دولبي" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وسيذاع حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 91، في 24 فبراير/ شباط المقبل.