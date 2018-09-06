وفاة الممثل الأمريكي بيرت رينولدز عن 82 عاما

توفي الممثل الأمريكي، بيرت رينولدز، صباح اليوم الخميس، عن عمر 82 عاما.

وأعلن عن خبر رحيل ممثل السينما والتلفزيون الوسيم، وكيل أعماله، تود أيزنر، مساء اليوم، بعدما لم تتوافر تفاصيل فورية عن الوفاة، بحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس".

RIP Bandit: Burt Reynolds' 8 Most Memorable Roles, From 'Smokey and the Bandit' to 'Boogie Nights' (Photos) https://t.co/HG2SRWPYIZ pic.twitter.com/JPHoJRJuvY — TheWrap (@TheWrap) September 6, 2018

وخلال مسيرة فنية طويلة غير منتظمة، شارك الراحل بيرت رينولدز في بطولة أفلام ناجحة، منها "دليفرانس"، الحائز على جائزة الأوسكار عام 1972، و"بوغي نايتس"، الذي رشح لجائزة الأوسكار في عام 1997.

Burt Reynolds, Movie Legend and ‘Boogie Nights’ Oscar Nominee, Dies at 82 https://t.co/u7DMGXxGjG pic.twitter.com/fuJPsEX60r — IndieWire (@IndieWire) September 6, 2018

كما لعب رينولدز بطولة أفلاما تجارية، مثل "سموكي وبانديت"، كما أنه كان لديه برنامج تلفزيوني ناجح في تسعينيات القرن العشرين، هو "إيفننغ إيفننغ".

Burt Reynolds Dies: Iconic Star Of ‘Deliverance’, ‘Smokey And The Bandit’ & ‘Boogie Nights’ Was 82 https://t.co/ONWya7DoXU pic.twitter.com/BvbbVqk7gU — Deadline Hollywood (@DEADLINE) September 6, 2018

ونال بيرت رينولدز شهرة واسعة بسبب الفضائح وتصدره عناوين صحف "التابلويد"، بما في ذلك خبر طلاقه من الممثلة التلفزيونية السابقة، لوني أندرسون، وتصدره غلاف مجلة "كوزموبوليتان" عاريا.