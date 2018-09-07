"أوبر" تقيم ركابها وقد تحرمهم من الخدمة

أجرت "أوبر" تحديثات للقواعد الإرشادية الخاصة بمجتمعها، في أستراليا ونيوزيلندا، التي جاء من بين بنودها، أن أي راكب يحصل على تقييم دون مستوى 4 نجوم، سيتم حظره، ومنعه من استخدام التطبيق.

وأشار البند إلى أنه سيتم تطبيق هذا البند، اعتبارا من 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.

.وأوضحت، مديرة "أوبر" في نيوزيلندا، أماندا غيلمور، أن هذه التغييرات تم إدخالها على نظامها، بعد تلقي التعليقات التي تلقتها الشركة من سائقيها

.وقالت في تصريحاتها لإذاعة "راديو نيوزيلندا" إن هذا التغيير تشرح كيف يمكن للركاب أن يفقدوا إمكانية الوصول إلى تطبيق "أوبر"، بسبب حصولهم على تقييمات منخفضة باستمرار من السائقين

."وتابعت موضحة:

"إن هذا التغيير في الحقيقة هو وضع معايير جيدة للسلوك، وخلق مستوى متبادل من الاحترام بين السائقين والراكاب

.وتنص الإرشادات الجديدة على أن الركاب الذين حصلوا على تقييم من أربع نجوم أو أقل، قد يواجهوا صعوبة في الولوج إلى تطبيق "أوبر"، بعد تلقيهم العديد من إشعارات التحذير

.ويذكر أن هذه القاعدة مستخدمة بالفعل بداخل الولايات المتحدة، ولكن لم يتم تنفيذها بعد في المملكة المتحدة

.ومن أجل مواصلة الركاب على الاحتفاظ بتقييم 5 نجوم، تنصح أماندا غيلمور، باتباع بعض الإرشادات الهامة أثناء الرحلة، وهي التأكد من تحديد الموقع بشكل دقيق، وعدم القيام بأمور مثل عدم إحداث فوضى في سيارة السائق، وعدم إحضار الطعام والشراب بداخلها، وعدم إغلاق الأبواب بشكل عنيف

."وقالت للركاب: "إذا فكرتم في الأمر، فستجدوا أن سيارة السائق هي مكان عمله، لذلك نطلب من الناس أن يكونوا محترمين ومهذبين في هذا المكان