شاهد... إيلون ماسك يدخن الحشيش خلال لقاء على الإنترنت

في لقطات أثارت جدل الكثيرين على الإنترنت، أطل مؤسس شركة "تيسلا"، إيلون ماسك، وهو يدخن سيجارة حشيش، خلال مقابلة مباشرة عبر الإنترنت.

."وقبل أن يقبل ماسك، بعرض مقدم البرنامج، الفنان الكوميدي، جو روغان، بتدخين الحشيش معه، سأله: "هل هذه سيجارة" وعندما علم أنها ماريخوانا، أخبره: "إنها شرعية أليس كذلك

."كما شهد اللقاء، تناول المضيف وضيفه كؤوسا من الويسكي أثناء البث المباشر عبر الإنترنت، وعلق ماسك على ذلك قائلا: "الكحوليات من المخدرات أيضا

© REUTERS / Joe Skipper ماسك يلوح بإمكانية تمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي

.وتحدث ماسك خلال اللقاء عن صحته، وكيف يعتبر إدارة "تيسلا" تحديا كبيرا مقارنة بغيرها من شركاته ومشاريعه

.يذكر أن مخدر الماريخوانا، مصرح بتناوله في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث أجري لقاء إيلون ماسك، لأغراض ترفيهية

."وفي نهاية اللقاء، سأل جو روغان إيلون ماسك، عما إذا كان لديه ما يود أن يضيفه، فقال: "أعتقد أن الناس ينبغي أن يكونوا أكثر رفقا ببعضهم البعض، وأن يمنحوا بعضهم المزيد من الثقة، وألا يفترضوا أن غيرهم وضيع حتى يتأكدوا من ذلك

."وتابع: "من السهل تشويه الناس، لكنك في النهاية سوف تكتشف أنك على خطأ، وأن الناس أكثر لطفا مما تصورت