"زر الذعر"... ابتكار جديد يساعد السيدات على مكافحة التحرش والجريمة

وكثيرا ما تتعرض العاملات في الفنادق لتحرش جنسي نظرا لوجودهن بمفردهن في الغرف مع النزلاء، ما دفع النقابات العمالية وغيرها من الجماعات المدافعة عن الحقوق، للضغط على الفنادق لتوفير وسيلة لحمايتهن.

© AP Photo / Chris Pizzello ليندسي لوهان تعتذر عن تصريحاتها حول التحرش الجنسي

ووفقا لوكالة "رويترز"، ستبلغ تكلفة هذه الأجهزة مئات الآلاف من الدولارات على الأرجح وستؤثر على عشرات الآلاف من العاملين ومن المتوقع توزيعها في الأعوام القليلة المقبلة.

"زر الذعر"، هو جهاز صغير محمول به زر يقوم باستدعاء الشرطة وأفراد أمن الفندق إلى الموقع الموجود به الجهاز، فور الضغط عليه.

وقال الرؤساء التنفيذيون في مجموعة من الفنادق، إنهم يعكفون على وضع خطط لتوزيع الأجهزة على العاملين في الفنادق التي يمتلكونها أو يديرونها خلال العامين المقبلين.

وكانت مجموعة من العاملات في الفنادق، قد طالبن بتوفير حماية أفضل لهن من التحرش الجنسي بما في ذلك توفير "زر الذعر".

وكشفت دراسة أجرتها نقابة يونيت هير للعاملين في قطاع الفنادق والضيافة أن مسحا في عام 2016 شمل نحو 500 من عاملات الضيافة في منطقة شيكاجو أظهر أن 58 بالمئة من العاملات في الفنادق و77 بالمئة من العاملات في نوادي القمار تعرضن لتحرش جنسي من نزلاء.