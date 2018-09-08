محمد رمضان يقود "حملة فرعون"

اختير الفنان، محمد رمضان، لبطولة درامية جديدة يدخل بها السباق الدرامي للعام القادم، وهو الفيلم الذي جاء تحت عنوان "حملة فرعون".

أعلن المنتج محمد السبكي، اختيار الفنان محمد رمضان لبطولة أحد أعماله الدرامية الجديدة "حملة فرعون"، وهو العمل الذي يقوم بإخراجه بيتر ميمي، حيث تم التعاقد، بشكل رسمي، منذ أسبوع تقريبا.

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وكانت آخر أعمال رمضان، فيلم "الديزل" ، الذي لا يزال معروضا بدور السينما حاليا، وقد حقق نجاحا جماهيريا كبيرا.

شارك رمضان بطولة الديزل كل من، ياسمين صبري وهنا شيحه وفتحي عبد الوهاب، تأليف أمين جمال، وإخراج كريم السبكي.