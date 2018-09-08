بطلة "آيكا" تحضر عرض فيلمها في القاهرة السينمائي

أكدت الممثلة، سامال إسلاموفيا، بطلة الفيلم الروسي الكازاخي، "آيكا Ayka"، حضورها فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ40.

وبحسب موقع "السينما كوم"، ستحضر النجمة الحائزة على جائزة أفضل ممثلة من مهرجان كان السينمائي الأخير، عن فيلم Ayka، عرض فيلمها بالقاهرة، وتلعب فيه دور لاجئة، غير شرعية، تعيش جحيم العالم السفلي القاسي لمدينة موسكو.

وكانت الدورة الـ71 ل مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، التي عقدت، في مايو/ أيار الماضي، قد منحت جائزة أفضل ممثلة لسامال إسلاموفيا، بطلة الفيلم الروسي الكازاخي، "آيكا Ayka".

يشار إلى أن "مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" في دورته الـ40، سيعقد في الفترة من 20 وحتى 29 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم.