الإمارات تعلن عن كشف أثري عمره 1000 عام

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تم اكتشاف هذا الأثر بالقرب من موقع بناء مسجد الشيخ خليفة في العين، ويتضمن عدة قنوات مياه، وثلاثة أبنية.
وتعليقا على هذا الكشف، قال رئيس دائرة السياحة بأبوظبي محمد خليفة المبارك: "المكتشفات الجديدة في العين تؤكد على مدى ثراء تاريخ المنطقة، ما يتطلب المزيد من الدراسة والتحليل للتعمق في طبيعة الحياة في كل فترة زمنية".
ويعتقد خبراء الآثار، أن هذه الأبنية من الطوب، عبارة عن بقايا قلعة صغيرة وأبنية أخرى، كان سكانها يحصلون على احتياجاتهم من المياه العذبة من قنوات بنوها بالقرب منها.
ولاحظ علماء الآثار وجود محرابين في الغرفة الداخلية والساحة الخارجية؛ فيما تم العثور على أجزاء من أواني استخدمت على الأرجح للوضوء أو أغراض أخرى داخل المسجد.
ووفقا للوكالة الإماراتية، فإن اختبارات تحديد العمر الزمني بالكربون المشع لأحد الأفلاج المجاورة، تشير إلى أن هذا المبنى يعتبر أقدم مسجد معروف في دولة الإمارات العربية المتحدة.
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