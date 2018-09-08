بعد خلافها مع ابنها.. نادين الراسي تعلن اعتزالها الفن

وجهت الفنانة اللبنانية، نادين الراسي رسالة مفاجئة لجمهورها، بعد الخلاف الذي وقع بينها وبين نجلها مارك حدشيتي، وإعلانها على الملأ تعرضها للضرب من قبل ابنها.

ووفقا لموقع "إرم نيوز". ودعت نادين متابعيها عبر حسابها الشخصي على "تويتر"، معلنة اعتزالها الفن، قائلة: "شكرا لكل محب وكل من دعم مسيرتي الفنية وكل من استفذني لأقدِم الأفضل.. الآن حان وقت الوداع".

@NadineElRassi بهذه الكلمات ودعت نادين الراسي جمهورها..نادين ان اختلفنا معها بالراي او اتفقنا كانت وستبقی من اعلام الدراما اللبنانيه pic.twitter.com/rYESAsoNEo — Stars World (@StarsWord6) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت نادين الراسي قد كشفت عن تعرضها للضرب على يد ابنها، وسحلها أمام نجليها الآخرين، إثر وجود خلاف بينهما، في الوقت الذي نفى فيه مارك تصريحات والدته، وأكد أنها من كانت تضربه، وهي في حالة هيستيرية، بينما كان يحاول تهدئتها فحسب.