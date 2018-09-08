فيلم جديد يكشف أسرارا خاصة عن "السندريلا"

وبحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز"، قالت نادية إنها تواصل حاليا وضع تصور نهائي لقصة فيلم جديد بعنوان "وجوه"، من إنتاج رجل الأعمال العراقي، كاظم حسين.
وأشارت إلى أن "كل هذه الأخبار المغلوطة تقتلها وتعذبها بشدة، وأنها لن تسمح باستمرار هذه الأكاذيب، وهذا ما ستكشفه أحداث الفيلم".
واختتمت: "هناك العديد من الأسرار عن سعاد حسني لن أكشفها إلا من خلال هذا الفيلم".
يذكر أن وفاة الفنانة سعاد حسني، في عام 2001، قد أثارت جدلا واسعا في الوطن العربي، حيث تناولت وسائل الإعلام أكثر من رواية بشأن رحيلها، فقيل إنها انتحرت بسبب فقدانها جمالها، ودخولها في حالة اكتئاب، وعدم وجود أموال معها، بينما ادعى آخرون أنها قتلت.
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