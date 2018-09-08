(بالفيديو).. كلبان يحطمان أرقاما قياسية بالقفز ويدخلان "غينيس"

وبحسب موقع "يو. بي.أي" الأمريكي، دخلت الكلبة السلوقية "فيذر" الموسوعة بأداء أعلى قفزة، بلغ ارتفاعها مترا و91 سم، بعد أن تبنتها المدربة، سامنتا فال، ودربتها على الوثب الطويل.

ودخلت الكلبة "جيرونيمو"، من نوع "بوردر كولي"، موسوعة "غينيس" برقمين قياسيين، وهما 91 قفزة متتالية في دقيقة واحدة، و128 قفزة هولندية مزدوجة في دقيقة واحدة.

وقالت سامنتا، إنها "أنقذت الكلبين من حظيرة الحيوانات الأليفة، حيث كان اسم جيرونيمو السابق كريكيت، وكانت جروا صغيرا، ولونها أسود وأبيض، ولطيفة للغاية، وفي طريقنا إلى المنزل حاولت القفز من نافذة السيارة، وهكذا حصلت على اسم جيرونيمو".وأضافت أنه "بمجرد أن أدركت فيذر، أن القفز فوق العقبة هو ما أريده، بدأت في إبهاري، وكانت تصل بالقفز إلى مسافة متر ونصف المتر بسهولة، وهي لا تزال تذهلني كل يوم".