(بالفيديو)...بسبب إسرائيل... انسحاب مغنية لبنانية من مهرجان أوزباكستاني

أعلنت المغنية اللبنانية، حنين أبو شقرا، عن انسحابها وزملائها المشاركين في مهرجان في أوزباكستان.

كتب المحلل السياسي الإسرائيلي، روعي كيتس، أن المغنية اللبنانية، حنين أبو شقرا، انسحبت من مهرجان في أوزباكستان، اعتراضا على وجود عضو إسرائيلي في لجنة التحكيم، مؤكدة على أن مجموعات عربية أخرى مشاركة في المهرجان، تضامنت معها وانسحبت.

وقالت أبو شقرا في الفيديو، إنها "فوجئت عند وصولها للمهرجان بوجود علم إسرائيل وعضو إسرائيلي في لجنة التحكيم"، واشترطت من أجل عودتها للمهرجان، فصل العضو الإسرائيلي من اللجنة، وإزالة العلم الإسرائيلي من المهرجان.

ה"גיבורה" התורנית של הBDS הלבנוני: הזמרת הלבנונית, חנין אבו שקרא, שפרשה מפסטיבל באוזבקיסטן במחאה על נוכחותם של ישראלי בצוות השיפוט ושל דגל ישראל: "כיבוש תרבותי" pic.twitter.com/BIu0bRJfwi — roi kais • רועי קייס (@kaisos1987) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأكدت أبو شقرا على أن "البعثة اللبنانية مستمرة في مقاطعة المهرجان؛ حتى تنفيذ مطالبها من قبل رئاسة المهرجان"، معتبرة أن "وجود إسرائيل في لجنة الحكم احتلال ثقافي مرفوض".

ويشارك في المهرجان أكثر من 300 ممثل من 73 بلدا، منهم عازفون وعلماء موسيقى وباحثون وفنانون وغيرهم.