5 تطبيقات ذكية لعلاج إدمان الهاتف المحمول

أصبح قضاء ساعات طويلة في استخدام الهاتف الذكي أحد أبرز الأنشطة اليومية للإنسان في عصرنا الحالي، حتى نتج عن الإفراط في استخدام الهواتف وما بها من تطبيقات آثار سلبية كثيرة تنوعت بين الآثار الصحية والنفسية.

وعرض موقع geckoandfly قائمة بتطبيقات ذكية يمكن من خلالها علاج مشكلة إدمان الهواتف الذكية، حتى يتجنب المستخدمين ضياع أوقات طويلة من يومهم بلا فائدة وبالتالي التأثير على إنتاجيتهم وصحتهم وعلاقاتهم الاجتماعية.

AppDetox

© AP Photo / Andy Wong 5 تطبيقات لا تفوت تحميلها على هاتفك في رمضان

يساعد المستخدم على السيطرة على عدد مرات فتح التطبيقات المختلفة ومدة استخدامها وذلك من خلال وضع قواعد يحددها المستخدم بنفسه، لاستخدام كل تطبيق على حدة، وفي كل مرة تيخالف المستخدم تلك القواعد يقوم التطبيق بتنبيه المستخدم.

Flipd

يعد من أفضل التطبيقات التي تحد من إدمان وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب على الهاتف المحمول، إذ أن تصميمه قائم على أبحاث علمية، ويعمل التطبيق على إخفاء تطبيقات التواصل الاجتماعي والألعاب عند القيام بمهمة معينة على الهاتف حتى لا تنشغل عنها بالتطبيقات الأخرى، كما أنه يتضمن تحدي المستخدم لنفسه ويتتبع فترة بقائه بعيدا عن الهاتف.

OFFTIME

يعمل التطبيق على تحفيز المستخدم على متابعة استخدامه لحظة بلحظة، كما يقدم نظام سهل يمكن من خلاله يمكن للمستخدم أن يتعرف على عاداته خلال الاستخدام، لتحديد ما يمكن تغييره لتحقيق أفضل نتائج فيما يتعلق بالتخلص من إدمان الهاتف المحمول

ClearLock

يتيح حظر التطبيقات التي تؤدي إلى تشتت الانتباه، لزيادة التركيز في المهام القائمة وعدم مقاطعة التفكير، ما يعني فرص أكبر لزيادة الإنتايجة، لكن يعيبه أنه ليس مجانيا، كما أنه متاح لهواتف الأندرويد فقط.

Forest: Stay focused

يستخدم هذا التطبيق حيلة نفسية ذكية لتشجيع المستخدم عن الابتعاد عن الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقوم المستخدم بنثر بذور في غابة وفي وقت لاحق تبدأ البذور في النمو ببطء لتصبح شجرة إلا إذا لم يقاوم المستخدم الرغبة في فتح تطبيقات التواصل الاجتماعي، فعندها تذبل الشجرة.