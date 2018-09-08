فائزة بأول سباق سيارات نسوي... سعودية تشارك في تصنيع سيارة فورمولا

ووفقا لموقع "العربية نت". قالت أمجاد العمري، المتخصصة في الهندسة الميكانيكية: "أنا المرأة السعودية الأولى التي تحقق الفوز في هذه السباقات، على الرغم من شدة المنافسة إلا أن التحدي كان دافعا للفوز، بعد أن حاولت الاحتكاك بذوي الخبرة للاستفادة منهم في هذا المجال".

فريق السباقات السعودي

⚡️السعودية أمجاد العمري تساهم في عملية تصنيع سيارات سباق تعمل بواسطة الطاقة الشمسية🚘@theGlory_Ahttps://t.co/zrciCKdrs5 — Moments MENA (@momentsmena) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

وأقيم السباق على حلبة "إن تن سو"، في جدة في 30 يوليو/تموز.بدأت العمري رياضة سباق الكارتينغ منذ عام ونصف العام، حين كانت تقوم بالتحدي مع صديقاتها في الجامعة على هذه الرياضة، وأنها قادرة على تحقيق أرقام مميزة خلال التدريب في حلبة الجامعة، وخلال تدريبها، طلب مدير فريق "بيتا" انضمامها إلى فريق السباقات السعودي ، وبدأت حينها بالمشاركة في البحرين، واكتسبت خبرة في هذا المجال.وعن مشاركتها في بطولة المملكة قالت: "البطولة كانت فرصة ذهبية، تتطلب تدريبا مكثفا لتحقيق الفوز، وتحتاج ممارسة يومية على نفس الحلبة التي شهدت البطولة، لمعرفة المنعطفات والمسارات، وحضرت قبل البطولة بليلة واحدة وكان التحدي هو إثبات الذات في هذا السباق".

الكارتينغ

وأضافت: "الكارتينغ هي بوابة الدخول لسباقات فورمولا، وأمنيتي الوصول إلى عالم هذا السباق، وهذا الإنجاز هو بداية قوية لدخول المرأة السعودية مجال سباقات السيارات، وأن تكون بإذن الله خير من يمثل وطنها في السباقات الدولية".

وأكدت العمري "أن أبرز الصعوبات التي واجهتها في السباق متعددة، فالمستويات بين المتسابقات متقاربة، وهذا ما جعل السباق تحديا كبيرا، وأيضا السفر من الرياض إلى جدة مرتين من أجل السباق في مرحلته الأولى، وفي مرحلته النهائية، ودخولي لحلبة جديدة كليا علي، كان يشكل تحديًا بالنسبة لي، حتى تمكنت من تجاوز هذه العقبات".

سيارات الفورمولا