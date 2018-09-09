مغربية تتبرع بأعضائها احتفالا بعيد ميلادها

أثارت فتاة مغربية من طنجة، إعجاب الكثيرين من زوار موقع "فيسبوك"، بعدما قررت في يوم عيد ميلادها، أن تتبرع بأعضائها.

وفاجأت، بسرى الميموني، من طنجة، عائلتها وأصدقاءها وكل معارفها، عندما أعلنت تبرعها بكافة أعضائها بعد وفاتها، حتى يستفيد منها أشخاص محتاجون، وفقا لصحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشاد الكثيرون بخطوة، الميموني، الإنسانية والنبيلة، التي تهدف إلى مساعدة الآخرين، عقب تسجيل اسمها ضمن لائحة المتبرعين بالأعضاء بعد الممات.

وبابتسامة بريئة، نشرت يسرى صورة لها عبر حسابها على "فيسبوك"، وهي تحمل نسخة من تصريح صادر عن المحكمة الابتدائية لطنجة، قصد التبرع بكل أعضائها لفائدة المؤسسات المرخص لتلقي طلبات التبرع بالأعضاء.

وكشفت الميموني، في تدوينة أرفقتها مع الصورة، "أنها لطالما سمعت وقرأت عن مسألة التبرع بالأعضاء، لما فيها من إنسانية وحب للغير، وإذا الحال كذلك قررت كهدية لنفسي في عيد ميلادي الجديد أن أقوم بالتبرع بأعضائي".

واعتبرت أن الخطوة ستكون الأصوب والأفضل في حياتها، وعملا بمثابة صدقة جارية تبقى، حتى وهي في عداد الموتى، وأن في وفاتها حياة جديدة لإنسان غيرها، وفقا تعبيرها.