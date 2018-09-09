شاهد... الراهبات يثرن الفزع في سينما بالإمارات

واستأجرت السينمات عدد من الأشخاص لكي يتنكروا في صورة راهبات، من أجل الترويج لفيلم الرعب الجديد "ذا نان"، أو الراهبة، في عرضه الأول في الإمارات، وهو مستوحى من إحدى شخصيات أفلام الرعب "ذا كونجورينغ".
وشارك حساب "فوكس سينما" على "فيسبوك"، فيديوالراهبات، وهن يستقبلن المشاهدين داخل إحدى صالات السينمات، وفي لقطات أخرى وهن يجلن جلسوا داخل قاعة الفيلم بجوار المشاهدين فى مشهد أضاف عنصر الرعب بشدة داخل قلوبهم.
وتدور أحداث فيلم "ذان نان" حول راهبة صغيرة، تعيش فى دير منعزل برومانيا، ويرسل الفاتيكان قسا ليكتشف أن العاملين فيه يواجهون قوة خبيثة على شكل نفس الراهبة الشيطانية، التي أرعبت الجماهير في الجزء الثاني من "كونجورينغ".
ويتوقع النقاد أن يتخطى الفيلم حاجز الـ 100 مليون دولار فى الأسبوع الأول من عرضه، إذ ينافس الفيلم الشهير "أنابيل"، الذى تخطى حاجز الـ 30 مليون دولار فى افتتاحية اليوم الأول عام 2014.
وحظي الإعلان الرسمي لفيلم "ذا نان" على أكثر من 24 مليون مشاهدة، منذ طرحه على موقع "يوتيوب" فى شهر يونيو/حزيران الماضى.
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