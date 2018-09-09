شاهد... الراهبات يثرن الفزع في سينما بالإمارات

روجت سينمات "فوكس" في الإمارات العربية المتحدة، لفيلم رعب، بطريقة مبتكرة، أثارت فزع مشاهديها.

واستأجرت السينمات عدد من الأشخاص لكي يتنكروا في صورة راهبات، من أجل الترويج لفيلم الرعب الجديد "ذا نان"، أو الراهبة، في عرضه الأول في الإمارات، وهو مستوحى من إحدى شخصيات أفلام الرعب "ذا كونجورينغ".

وشارك حساب "فوكس سينما" على "فيسبوك"، فيديوالراهبات، وهن يستقبلن المشاهدين داخل إحدى صالات السينمات، وفي لقطات أخرى وهن يجلن جلسوا داخل قاعة الفيلم بجوار المشاهدين فى مشهد أضاف عنصر الرعب بشدة داخل قلوبهم.

وتدور أحداث فيلم "ذان نان" حول راهبة صغيرة، تعيش فى دير منعزل برومانيا، ويرسل الفاتيكان قسا ليكتشف أن العاملين فيه يواجهون قوة خبيثة على شكل نفس الراهبة الشيطانية، التي أرعبت الجماهير في الجزء الثاني من "كونجورينغ".

© REUTERS / Dado Ruvic بعد زيادة الشكاوى... "يوتيوب" يحذف إعلان فيلم رعب

وحقق فيلم "ذا نان" إيرادات عالية فى أول يوم عرض له بداخل الولايات المتحدة، بعدما نجح فى تخطى حاجز الـ 22.4 مليون دولار إيرادات لأول يوم، بحسب موقع " فارايتي " الأمريكي.

ويتوقع النقاد أن يتخطى الفيلم حاجز الـ 100 مليون دولار فى الأسبوع الأول من عرضه، إذ ينافس الفيلم الشهير "أنابيل"، الذى تخطى حاجز الـ 30 مليون دولار فى افتتاحية اليوم الأول عام 2014.

وحظي الإعلان الرسمي لفيلم "ذا نان" على أكثر من 24 مليون مشاهدة، منذ طرحه على موقع "يوتيوب" فى شهر يونيو/حزيران الماضى.