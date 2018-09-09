الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع النقود على الغرباء

قرر شخص مجهول وضع خطابات بها مبالغ مالية في صناديق بريد لسكان مدينة مانهايم بوسط ألمانيا، وهو ما دفع بعض الأشخاص إلى تسليم المظاريف التي تحتوي على النقود للشرطة.

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تسلمت حتى يوم الجمعة أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليورهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول، حسبما أفادت دويتش فيله نقلا عن موقع شبيغل.

© REUTERS / MICHELE TANTUSSI أمير قطر يصدر قرارا مهما من ألمانيا

وافترضت الشرطة أن يكون من أرسل تلك الخطابات مختلا عقليا، وطالبت المواطنين بتسليم تلك النقود حال العثور على المزيد منها، كما دعت الأقارب والممرضين إلى الحديث عن خطورة مثل هذه الأمور بالنسبة للأشخاص المصابين بمرض الخرف (الزهايمر).

وفي حال أن توصلت الشرطة إلى هوية من وزع تلك المظاريف فستقوم بإعادة الأموال إليه، وإلا فسيكون من حق من وجد النقود أن يأخذ نصيبه القانوني منها.

يذكر أنه طبفا للقاون الألماني، فإن من يعثر على شيء قيمته تفوق 10 يورو، ممنوع أن يحتفظ به وإنما يسلمه لصاحبه، مع الاحتفاظ بحق المكافأة في هذه الحال، فإذا كانت قيمة هذا الشي أقل من 500 يورو، فمن حق من عثر عليه أن يحصل على 5 في المائة من قيمة الشيء، أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو إضافة إلى ثلاثة بالمائة من القيمة الإجمالية.