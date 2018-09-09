الشرطة الألمانية تبحث عن مجهول يوزع النقود على الغرباء

وأعلنت الشرطة الألمانية أنها تسلمت حتى يوم الجمعة أربعة مظاريف بداخلها آلاف اليورهات، وأن مرسل تلك الخطابات مجهول، حسبما أفادت دويتش فيله نقلا عن موقع شبيغل.
وفي حال أن توصلت الشرطة إلى هوية من وزع تلك المظاريف فستقوم بإعادة الأموال إليه، وإلا فسيكون من حق من وجد النقود أن يأخذ نصيبه القانوني منها.
يذكر أنه طبفا للقاون الألماني، فإن من يعثر على شيء قيمته تفوق 10 يورو، ممنوع أن يحتفظ به وإنما يسلمه لصاحبه، مع الاحتفاظ بحق المكافأة في هذه الحال، فإذا كانت قيمة هذا الشي أقل من 500 يورو، فمن حق من عثر عليه أن يحصل على 5 في المائة من قيمة الشيء، أما إذا تخطت القيمة 500 يورو فيحصل على 25 يورو إضافة إلى ثلاثة بالمائة من القيمة الإجمالية.
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