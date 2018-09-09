مؤسس "علي بابا" الصينية بصدد إعلان إجراءات خلافته

قالت مجموعة "علي بابا" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية، اليوم الأحد، إن مؤسس المجموعة ورئيسها التنفيذي، جاك ما، سيعلن، غدا الاثنين، الإجراءات المقررة لخلافته، ولكنه لن يتقاعد فورا من عمله.