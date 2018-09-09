مؤسس "علي بابا" الصينية بصدد إعلان إجراءات خلافته

وبحسب الموقع الإلكتروني "إرم نيوز". نفت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست"، التي تملكها مجموعة علي بابا، الأنباء التي نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة، والتي تفيد بأن جاك ما أحد أكبر أثرياء الصين، سيتخلى، الاثنين، عن مهامه.
وصرح جاك ما لصحيفة "الغارديان" البريطانية، أنه ينوي تكريس وقته لأعمال خيرية في قطاع التعليم، لكنه سيواصل تقديم المشورة للمجموعة.
وقال ناطق باسم مجموعة علي بابا، إن التصريحات التي أدلى بها جاك ما للصحيفة أُخرجت عن سياقها، وفي الواقع خاطئة.
وجاك ما، المدرس السابق للغة الإنجليزية الذي يوصف بأنه عصامي حقيقي، يحتل المرتبة التاسعة عشرة بين أصحاب الثروات في العالم، حسب وكالة بلومبيرغ، ويملك ما يقدر بأربعين مليار دولار.
وكانت قيمة "علي بابا" في بورصة نيويورك تبلغ 420 مليار دولار، الجمعة.
ويعمل في مجموعة علي بابا التي تأسست، في 1999، حوالي 85 ألف موظف، ويبلغ حجم أعمالها السنوي 40 مليار دولار. وتهيمن منصاتها للتجارة الإلكترونية تاوباو وتي مول على ستين في المئة من سوق الصين.
ولهذه المجموعة وجود أيضا في قطاع المعلوماتية والسينما والمال.
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