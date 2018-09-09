حاول المساعدة فوقع في مشكلة... براد بيت يواجه مصيبة جديدة

نال الممثل الأمريكي، براد بيت، الكثير من الإعجاب من سكان مدينة نيو أورلينز الأمريكية، بعد إنشاء مؤسسة باسم "Make It Right Foundation" اهتمت ببناء منازل بأسعار معقولة للمتضررين من إعصار "كاترينا".

حالة الإعجاب و الرضا التي نالها الممثل الأمريكي، عكرتها دعوة قضائية رفعها سكان المنطقة على مؤسسة بيت، وفقا لموقع "NEWSER" الأمريكي.

© AFP 2018 / Carl Court رغم الطلاق... مشاكل جديدة بين براد بيت وأنجلينا جولي

وأفاد موقع "NBC News"، على أن الدعوة تتضمن ادعاء جماعيا قدمه سكان المنازل المتضررة.

حيث استعرض المدعون قائمة من المشاكل، والتي تضمنت انتشار العفن في المنازل والخشب، فضلا عن مشاكل تتعلق بالكهرباء و التهوية السيئة.

يذكر بأن الممثل الأمريكي كان قد رفع دعوة قضائية ضد الشركة المصنعة للأخشاب فيعام 2015.

وشيدت مؤسسة بيت، مايقارب نحو 110 منازل.

ولايزال الممثل الأمريكي يخوض في أروقة المحاكم الامريكية مشاكل الطلاق مع الممثلة الامريكية أنجلينا جولي، في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من التقارير الصحفية عن أن حلا لهذه المشكلة لايوجد في المدى القريب.