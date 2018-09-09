حاول المساعدة فوقع في مشكلة... براد بيت يواجه مصيبة جديدة

حالة الإعجاب و الرضا التي نالها الممثل الأمريكي، عكرتها دعوة قضائية رفعها سكان المنطقة على مؤسسة بيت، وفقا لموقع "NEWSER" الأمريكي.
حيث استعرض المدعون قائمة من المشاكل، والتي تضمنت انتشار العفن في المنازل والخشب، فضلا عن مشاكل تتعلق بالكهرباء و التهوية السيئة.
يذكر بأن الممثل الأمريكي كان قد رفع دعوة قضائية ضد الشركة المصنعة للأخشاب فيعام 2015.
وشيدت مؤسسة بيت، مايقارب نحو 110 منازل.
ولايزال الممثل الأمريكي يخوض في أروقة المحاكم الامريكية مشاكل الطلاق مع الممثلة الامريكية أنجلينا جولي، في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من التقارير الصحفية عن أن حلا لهذه المشكلة لايوجد في المدى القريب.
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