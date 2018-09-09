كيف استفاد السعوديون من مغادرة الأجانب للبلاد

قال المحلل الفنى للسوق السعودية، إبراهيم البطي، إن السعوديين استفادوا من مغادرة الأجانب للبلاد خلال الفترة الماضية.

وأشار المحلل الفنى، إلى أن السعوديين استفادوا من مغادرة الأجانب للعقارات السكنية، مما أدى إلى انخفاض الإيجارات، حسب صحيفة "الوطن" السعودية.

وتراجع معدل عدد الصفقات العقارية السكنية في 13 منطقة بالمملكة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2017.

ووصلت نسبة التراجع إلى 61 %، وبلغ عدد الصفقات العقارية 9463، بينما بلغ في أغسطس/آب من العام الماضي 15412.

وسجلت الرياض أكبر تراجع بين مناطق المملكة بعدد 2883 صفقة، والمنطقة الشرقية جاءت في المركز الثاني وسجلت 1603 صفقات.