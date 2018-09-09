لمحبي السفر..أفضل المواقع الالكترونية للحصول على أرخص الأسعار

أجرى موقع "?WHICH" البريطاني المعني بحقوق المستهلكين، دراسة و مقارنة للعديد من المواقع الإلكترونية التي تقدم عروضا خاصة و رخيصة عن أسعار الطيران.

قام الموقع بمراجعة العديد من البيانات و المواقع التي تقدم عروضا خاصة على أنها الأرخص لزبائنها.

ومن ضمن البحث كان الحصول على أرخص الأسعار لتذكرة ضمت رحلة ذهاب فقط من مدينة لندن البريطانية إلى مدينة مالاغا الإسبانية، ورحلة عودة من مدينة إدنبره الاسكتلندية إلى أثينا اليونانية، ورحلة عودة من لندن إلى مدينة لوس أنجلوس الأميركية.

وجاءت النتائج مفاجئة، حيث احتل موقع "Momondo"صدارة المواقع الأرخص، ليحل معه في المرتبة الأولى الموقع الشهير "Skyscanner"، بإختلاف بسيط.

وفي المرتبة الثانية حل موقعا "Cheapflights وKayak "، وتذيل موقع "Google Flights"قائمة المواقع.

وبحسب صحيفة "ذا اندبندنت" البريطانية فإن فرق الأسعار بين الرحلات كان كبيرا بين المواقع في بعض الأحيان.