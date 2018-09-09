هل جربت إحتساء كوب من الشاي أو القهوة رفقة الزواحف... مقهى يقدم خدم مميزة (صور)

حيث يمكن للضيوف طلب الشاي أو القهوة و الاستمتاع بالمشروبات رفقة الزواحف الموجودة في المقهى.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المقهى أصبح يحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير على افتتاحه.
من جهته قال صاحب المقهى بأنهم يرغبون بتقديم خدمة مميزة، من خلال التعرف على بعض انواع الزواحف.
ويوجد في المقهى انواع مختلفة من الزواحف تتنوع مابين ثعابين الإغوانا الأليفة و العديد من الزواحف الأخرى كالعقارب.
- شاب يحتسي مشروب بارد وهو يداعب أفعى© AFP 2018 / TANG CHHIN Sothy
- مقهى في كمبوديا يقدم خدمة مميزة مع الشاي و القهوة© AFP 2018 /
- زبون مقهى في كمبوديا يداعب عقربا© AFP 2018 / TANG CHHIN Sothy
- زبائن مقهى في كمبوديا يلعبون مع الأفاعي© AFP 2018 / TANG CHHIN Sothy
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