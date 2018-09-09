هل جربت إحتساء كوب من الشاي أو القهوة رفقة الزواحف... مقهى يقدم خدم مميزة (صور)

افتتح مقهى في العاصمة الكمبوديا، بنوم بيه، أبوابه أمام الزبائن وذلك لتقديم خدمة من نوع خاص.

حيث يمكن للضيوف طلب الشاي أو القهوة و الاستمتاع بالمشروبات رفقة الزواحف الموجودة في المقهى.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن المقهى أصبح يحظى بشعبية كبيرة في وقت قصير على افتتاحه.

من جهته قال صاحب المقهى بأنهم يرغبون بتقديم خدمة مميزة، من خلال التعرف على بعض انواع الزواحف.

ويوجد في المقهى انواع مختلفة من الزواحف تتنوع مابين ثعابين الإغوانا الأليفة و العديد من الزواحف الأخرى كالعقارب.