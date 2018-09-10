من بينها الفواكه والخضروات... 5 أطعمة لا يجب وضعها في مجمد الثلاجة

يعتاد الكثير منا وضع الأطعمة التي يريدون الحفاظ على سلامتها لفترات طويلة في مجمد الثلاجة، لكن حقيقة الأمر هي أن بعض الأطعمة الواسعة الانتشار لا ينبغي وضعها في المجمد، إذ أن ذلك يعتبر إهدارا لقيمتها.

وعرض موقع cheatsheet قائمة بأطعمة ينبغي عدم وضعها في مجمد الثلاجة حتى لا يطرأ عليها تغيرات غير محببه سواء في المذاق أو القيمة الغذائية.

© Fotolia / Zffoto 7 أطعمة على المرأة تجنبها أثناء الحمل

قد يتسبب تجميد الحليب في فصل مكوناته الدهنية عن الماء، وبالطبع لا يرغب أحد في شرب الحليب على هذه الهيئة، ويحدث ذلك مع منتجات الألبان الأخرى، فعلى سبيل المثال عندما يوضع الزبادي في المثلج يفقد مذاقه الغني بالدهون.

الطعام المقلي

مثل الدجاج المقلي والبطاطس والجبن المقلي وغيرها من الأطعمة التي ينبغي أن تؤكل ساخنة، عند وضعها في المجمد فإن ذلك يفقدها قوامها المقرمش وتصبح طرية، وبذلك تفقد الهدف الأساسي من قليها.

البيض

لا يجب وضع البيض النيئ في المجمد، إذ أن ذلك يسبب تمدد المواد السائلة داخل القشرة ومن ثم زيادة حجمها ما قد يؤدي إلى تصدعها.

الفواكه والخضروات الطازجة

ذلك لأن الفائدة الأساسية في الخضروات والفواكه الطازجة تكمن في وجود المياه داخلها، لكن عند تجميدها وإعادتها مرة أخرى في درجات الحرارة العادية، تنفصل المياه عن الألياف الموجودة في الخضر والفاكهة، ما يعني تغير مذاقها المعروف المحبب.

الأطعمة المعلبة

ينبغي الحذر قبل التفكير في وضع الأطعمة المعلية في المجمد، ذلك لأنها تحتوي على نسبة من السوائل يمكن أن تتمد إلى حد انفجار العلبة المعدنية محكمة الغلق، وفي جميع الأحوال فإن هذه العلب تحتوي على مواد حافظة تجعلها في غنى عن الحفاظ عليها عن طريق التجميد.