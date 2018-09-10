مفاجأة بشأن "هدية" حليمة بولند التي أشعلت غضب السعوديين

كشفت شركة عبد الصمد القرشي للعطور، مفاجأة بشأن الهدية التي تلقتها الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، بقيمة 3 ملايين ريال سعودي.

ونفت الشركة السعودية، علاقتها بمقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يزعم تقديم الشركة هدية بقيمة 3 ملايين ريال إلى حليمة بولند، وفقا لصحيفة "سبق" السعودية.

وأكدت أنها لم تتعاقد مع المذيعة حليمة بولند لعمل إعلان، كما أنها لم ترسل لها أية هدية بـ3 ملايين ريال كما أُشير في مقطع الفيديو المتداول.

وقالت إنها تقدر لعملائها حرصهم واستفساراتهم، وتأمل منهم الحصول على المعلومة من مصادرها الصحيحة، عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوقها وحقوق عملائها الكرام.

وأطلق مغردون هاشتاغ بعنوان "#عبدالصمد_القرشي_يسيء_للإناث"، معبرين عن استيائهم من مقطع فيديو نشرته حليمة بولند عبر حسابها على تطبيق "سناب شات"، وأشارت إلى أن الهدية قيمتها تتجاوز 3 ملايين ريال، لتعود وتحذف الفيديو، وتغيرها بأخرى دون ذكر مبلغ الهدية.