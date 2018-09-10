فلسطينية ضمن قائمة الجميلات... من هي أجمل وأوسم الوجوه العربية عالميا لعام 2018 (صور)

أعلن الناقد السينمائي، مؤسس القائمة السنوية لأجمل 100 وجه للنساء والرجال، تي سي كاندلر، عن أسماء المرشحين للفوز بها هذا العام.

المشرف على المسابقة ومؤسسها، تي سي كاندلر، أعلن على صفحته الرسمية على إنستغرام قائمة أجمل 100 وجه للنساء والرجال.

وضمت قائمة أجمل 100 وجه للنساء الإعلامية الفلسطينية ذات الأصول الكازاخستانية، لينا قيشاوي.

بالإضافة لمحامية حقوق الإنسان الدولية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل كلوني.

أما لائحة 100 أوسم وجه للرجال فشهدت تواجد المطرب المصري أحمد حسن.

والمطرب الفلسطيني ليث أبو جودة.

يذكر بأن المسابقة أطلقت لأول مرة في عام 1990، لتحظى بعد ذلك بشهرة عالمية.

هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.