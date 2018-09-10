فلسطينية ضمن قائمة الجميلات... من هي أجمل وأوسم الوجوه العربية عالميا لعام 2018 (صور)

المشرف على المسابقة ومؤسسها، تي سي كاندلر، أعلن على صفحته الرسمية على إنستغرام قائمة أجمل 100 وجه للنساء والرجال.
وضمت قائمة أجمل 100 وجه للنساء الإعلامية الفلسطينية ذات الأصول الكازاخستانية، لينا قيشاوي.
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LINA QISHAWI (Palestine / Russia / Kazakhstan) — Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2018! NOMINATIONS NOW OPEN — PLEASE VISIT www.youtube.com/tccandler to nominate. The 100 Most Beautiful Faces of 2018 & The 100 Most Handsome Faces of 2018… #tccandler #independentcritics #100faces #100mostbeautifulfaces2018 #100mosthandsomefaces2018 #linaqishawi #palestine #russia #kazakhstan #tvpresenter #tvhost #reporter #presenter
بالإضافة لمحامية حقوق الإنسان الدولية البريطانية، اللبنانية الأصل، أمل كلوني.
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AMAL CLOONEY 🇱🇧 🇬🇧 — Official Nominee for The 100 Most Beautiful Faces of 2018! NOMINATIONS NOW OPEN — PLEASE VISIT www.youtube.com/tccandler to nominate. The 100 Most Beautiful Faces of 2018 & The 100 Most Handsome Faces of 2018… #tccandler #independentcritics #100faces #100mostbeautifulfaces2018 #100mosthandsomefaces2018 #amalclooney #georgeclooney #lebanon #uk #barrister #philanthropist
أما لائحة 100 أوسم وجه للرجال فشهدت تواجد المطرب المصري أحمد حسن.
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AHMED HASSAN 🇪🇬 🇦🇪 — Official Nominee for The 100 Most Handsome Faces of 2018! NOMINATIONS NOW OPEN — PLEASE VISIT www.youtube.com/tccandler to nominate. The 100 Most Beautiful Faces of 2018 & The 100 Most Handsome Faces of 2018… #tccandler #independentcritics #100faces #100mostbeautifulfaces2018 #100mosthandsomefaces2018 #ahmedhassan #ahmedhassanstar #egypt #uae #unitedarabemirates #singer
والمطرب الفلسطيني ليث أبو جودة.
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تم ترشيحي مرة اخرى لمسابقة (اجمل ١٠٠ وجه في العالم)… اولا انا أودّ ان أشكر اللجنة القائمة على الترشيح و المسابقة و انه لشيء لطيف ان يتم ذكر اسمي بهذا الترشيح… و لكن انا لي منظور اخر ، فمن وجهة نظري البسيطة… انا لا ارى نفسي وسيماً ، ولا اريد ان اهتم بمثل هذا الامر ، او ان يراني الناس بمثل هذه الصورة و فقط… بل ما أريده هو ان يتذكر الناس فني قبل شكلي ، و ان يحبوا صوتي قبل ملبسي ، و أن ينظر لي الصغار كمثال و قدوة يحتذى بها…. كما اريد ان يتم تذكري بمواقف جيدة و ان يقول الناس في غيابي (انه رجل صالح). فمن منظوري البسيط.. لا بجب على الرجال الاهتمام بالجمال و مسابقات الجمال و التفاخر بها ، بل يجب على الرجال ان يقوموا بالتركيز على ما هو ارقى و أهم ، يجب على الرجال الاهتمام بالظهور بالفعل الحسن قبل الظهور بالمظهر الحسن ، فإن ما يميز الرجل افعاله الكريمة و مواقفه و ليس جماله الخارجي…. و على الرجل ان يدع امور الجمال لمن له الحق بأن يتفاخر بها ، عليه ان يترك هذا الامر للنساء ، فهن من لهن الحق بذلك و هذا لأن كل النساء خلقن جميلات…. #laith #laithabujoda #arab #arabic #positivevibes #ليث #ليث_أبو_جودة #مساء_الخير
يذكر بأن المسابقة أطلقت لأول مرة في عام 1990، لتحظى بعد ذلك بشهرة عالمية.
هذا ومن المقرر أن يتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالمسابقة في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني.
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