5 أمور علمية تحدث للرجل عندما يطلق لحيته

اللحية تساعد في جعل الرجال أكثر جاذبية في نظر النساء، لأن دراسات أظهرت أن شعر الوجه لا يزال يعتبر على نطاق واسع "رمزا للرجولة"، حتى أنه قد يحمي الرجال من بعض الأمراض.

إليكم 5 أمور علمية تحدث للرجال عندما يطلقون لحاهم:

من الممكن أن تحمي اللحية الرجال من الإصابة بسرطان الجلد، فهي قد تقي من الأشعة فوق البنفسجية الضارة بنسبة 9%، وفقا لدراسة صادرة من جامعة كوينزلاند في أستراليا.

ويوضح مؤلف الدراسة، ألفو باريزي، العميد المشارك لمدرسة الصحة والهندسة والعلوم لصحيفة "إندبندنت" البريطانية: "في حين أن اللحى لن تكون آمنة من أشعة الشمس مثل الكريمات الواقية منها، ولكنها بالتأكيد تشكل عامل في منع الأشعة فوق البنفسجية، وذلك مقارنة بمن لا يعيشون من دون لحية".

2- "رمز الرجولة"

توصلت إحدى الدراسات، إلى أن الرجال الملتحين قد ينظر إليهم على أنهم أكثر نضجا، وأنهم يتمتعون بوضع اجتماعي أعلى، بل ويظهرون درجة كبيرة من الهيمنة.

ولكن تشير دراسة مثيرة للجدل، إلى أن الرجال الملتحين هم أكثر عرضة للاتهامات المتعلقة بالتحيز الجنسي، باعتبارها "رمزا صارخ للرجولة".

3- أكثر جاذبية للنساء

تزعم دراسة أن الرجال الملتحين قد يكونون أكثر جاذبية بالنسبة للنساء، ولكن هذا يعتمد على حالة واحدة فقط، وهي إذا كان والد الفتاة ملتحي، ويرجع العلماء هذا إلى نظرية غريبة، وهي أن تفضيلات الشريك المستقبلية تتشكل في سن مبكرة اقتداءا بالوالدين.

4- لحيتك ليست مكب نفايات

زعمت تقارير أن معظم اللحى تضم قاذورات، ولكن هذا ليس أمرا شائعا بين الملتحين، وذلك في حال أن تم الاعتناء بها بشكل دوري، وعدم اللعب بها وتدوير الشعر فيها، كما يوضح المايكروبولجي، جون غولوبيك في صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

5- اللحية قد تتسبب في الوفاة مبكرا ولكن

اكتشفت إحدى الدراسات، أن الحلاقة غير المنتظمة للحية مرتبط بحالات الوفاة المبكرة من كل الأسباب، وأبرزها أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويشك الباحثون في أن الخطر المتزايد لحدوث الوفاة يرجع بشكل أساسي إلى وجود اختلافات في نمط الحياة، وذلك لأن الرجال الملتحين أكثر عرضة لأن يكونوا أقصر طولا، وأقل عرضة للزواج، وأكثر عرضة للتدخين. ومع ذلك، فقد تساهم عوامل هرمونية في إطالة عمرهم لسنوات إضافية.