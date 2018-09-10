بعدما ألقت بحذاء في وجهها... نيكي ميناج توجه رسالة حادة لكاردي بي (فيديو)

خرجت المطربة الأمريكية، نيكي ميناج، عن صمتها، اليوم الاثنين، بعد حادثة تشاجرها الشهيرة مع المطربة كاردي بي، التي وقع في أحد عروض أسبوع الموضة، الذي أقيم الجمعة، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووصفت ميناج، خلال حديثها في برنامج "بيتس كوين 1" الإذاعي، على خدمة "أبل ميوزيك" الرقمية، الحادثة بأنها "مذلة ومهينة"، خاصة بالنظر أنها وقعت أمام "الطبقة العليا من الناس"، بحسب وصفها، وفقا لمجلة "فاريتي" الأمريكية.

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ونفت نيكي ميناج، إن كان السبب الرئيسي وراء شجارها مع كاردي بي، هو ما قالته بشأن مولودتها الحديثة، مؤكدة أن "كل هذه أكاذيب سخيفة، ولم أسخر أبدا من أي طفل، أو أن أشكك في أبوته".

ووجهت نيكي ميناج رسالة حادة إلى كاردي بي هي: "لم أضطر أبدا لمطارحة الغرام مع منسق أغاني (دي جي) لكي يذيع الأغاني الخاصة بي، أنت تنادين النساء أصحاب البشرة السمراء بـ"الصراصير"، إن النساء الحقيقيات لا يهاجمن امرأة، أنت غاضبة وحزينة، وهذا ليس مضحكا، ساعدوا هذه المرأة، فهي في أعلى نقطة في مسيرتها الفنية وعلى الرغم من هذا تلقي أحذية".

Rappers Nicki Minaj and Cardi B get into fight at New York Fashion Week party https://t.co/Xugso0Qh9m pic.twitter.com/IojEAOB8I7 — CNN (@CNN) September 8, 2018

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، فيديو مشاجرة كاردي بي ونيكي ميناج في عرض الأزياء الذي أقيم في نيويورك، والذي تظهر فيه كاردي بي وهي مرتدية فستانا أحمر اللون، قبل أن تلقي بحذائها في وجه ميناج، فسارع رجال الأمن بتفريقهما.

وبعد الواقعة، انتشرت الصورة لكاردي بي، وهي مصابة بكدمة كبيرة فوق عينها اليمنى، بعد مغادرتها للحفل، كما تمزق فستانها، من شجارها مع نيكي ميناج.

Fight even if Nicki gives you a Blue eye: Just Do it



Cardi B pic.twitter.com/aZfqly7cLx — Hippocrates Jr (@phindo_N) September 8, 2018

وتؤكد مصادر لمجلة "فارايتي" الأمريكية، أن سبب كدمة كاردي بي، هو ضربة وجهها لها أحد حراس أمن نيكي ميناج بكوعه.