قرية تمنح سكانها رواتب مجزية دون عمل

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، أيد أكثر من 50% من سكان القرية مشروع القرار.
وأوضح مسؤولون أن التمويل سيتم جمعه من مصادر خاصة بدلا من الحكومة، وأشاروا إلى أنه سيتم توثيق التجربة وتقديمها في فيلم وثائقي.
وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين من الاقتراح الذي قدم بشأن منح جميع موطني سويسرا دخلا شهريا مجانيا بشكل غير مشروط، ولكن الأمر باء بالفشل بعد تمريرة في استفتاء عام.
ومن المعروف أن تكلفة المعيشة في مدينة سويسرا باهظة.
يذكر أن هناك بلدان أخرى تنوي تطبيق هذا القرار على مواطنيها، مثل فنلندا وإيطاليا.
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