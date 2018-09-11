قرية تمنح سكانها رواتب مجزية دون عمل

يقوم سكان قرية "رايناو" السويسرية الواقعة على الحدود مع ألمانيا، بالتصويت على مشروع قرار بتجربة نظام الدخل الأساسي بدون عمل.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، أيد أكثر من 50% من سكان القرية مشروع القرار.

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ومن المقرر حصول سكان القرية، البالغ عددهم نحو 1500 نسمة، على راتب ثابت بقيمة 2500 فرانك سويسري (2700 دولار) شهريا، بدون القيام بأي عمل.

وأوضح مسؤولون أن التمويل سيتم جمعه من مصادر خاصة بدلا من الحكومة، وأشاروا إلى أنه سيتم توثيق التجربة وتقديمها في فيلم وثائقي.

وتأتي هذه الإجراءات بعد عامين من الاقتراح الذي قدم بشأن منح جميع موطني سويسرا دخلا شهريا مجانيا بشكل غير مشروط، ولكن الأمر باء بالفشل بعد تمريرة في استفتاء عام.

ومن المعروف أن تكلفة المعيشة في مدينة سويسرا باهظة.

يذكر أن هناك بلدان أخرى تنوي تطبيق هذا القرار على مواطنيها، مثل فنلندا وإيطاليا.