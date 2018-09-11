محمود حميدة أفضل ممثل في مهرجان "قازان" الروسي

حصل الفنان محمود حميدة على جائزة أفضل ممثل في مهرجان قازان، المقام حاليا في روسيا، عن فيلمه "فوتوكوبي".

وشارك الفيلم في المسابقة الرسمية لدورة المهرجان هذا العام.

ويدور فيلم "فوتو كوبي" حول محمود صاحب مكتبة لتصوير ونسخ المستندات في حي عبده باشا، والذي يرى أن مهنته والعالم من حوله يتلاشى تدريجيا ولا يقدر على التكيف مع محيطه.

مبروك الفنان القدير محمود حميده جائزه احسن ممثل فى مهرجان كاران روسيا #تحيا_مصر — Batoul Arafa (@batoularafa) September 11, 2018

و#mce_temp_url#في أحد الأيام يتغير كل ذلك أثناء تصويره مستندات يجد بين أوراقها موضوع عن الديناصورات ليبدأ رحلة الهوس بالبحث عن أسباب انقراض هذه الكائنات، في إطار درامي مشوق.

يذكر أن "فوتوكوبي" إخراج تامر عشري، وتأليف هيثم دبور، وحصد عددا من الجوائز منها نجمة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي طويل في الدورة الأولى من مهرجان "الجونة" العام الماضي، وجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان "طرابلس" بلبنان.