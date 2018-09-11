بعيدا عن الرياضة... محمد صلاح يوجه سؤالا لمتابعيه

بعيدا عن الرياضة، وجه اللاعب المصري ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سؤالا لمتابعيه ليس له علاقة بكرة القدم.

وأبدى صلاح اهتماما بأحد الأفلام التي عرضت خلال موسم عيد الأضحى، وهو فيلم "تراب الماس"، ليسأل متابعيه عن رأيهم في مستواه الفني.

غرد محمد صلاح لمتابعيه، متسائلا: "حد دخل تراب الماس؟ الناس بتقول قصة حلوة".

حد دخل تراب الماس ؟ الناس بتقول قصة حلوة🙄 — Mohamed Salah (@MoSalah) September 11, 2018

وكان من بين الذين استوقفهم سؤال محمد صلاح، مؤلف الفيلم، أحمد مراد، الذي رد عليه بأنه يدعوه لمشاهدة الفيلم معه في أحد السينمات.

أنا كمان بسمع إنه حلو… ما تيجي نشوفه مع بعض! أنا عازمك… 😉 — Ahmed Mourad (@Ahmed_Mourad) September 11, 2018

وفيلم "تراب الماس"، مستوحى عن رواية بنفس الاسم، محققة لأعلى المبيعات، من تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد، ومن بطولة آسر ياسين ومنة شلبي وعزت العلايلي ومحمد ممدوح.

يذكر أنه سبق وأن تم تحويل أعمال روائية لأحمد مراد على شاشة السينما والتلفزيون، وهي فيلم "الفيل الأزرق" ومسلسل "فيرتيجو" وفيلم "الأصليين".