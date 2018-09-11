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18:57 11 سبتمبر/ أيلول 2018
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    الإعلامية الكويتية حليمة بولند

    أول تعليق من حليمة بولند بعد القبض على أصحاب هدية الثلاثة ملايين ريال

    © Photo / Facebook/HalimaBolland
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    خرجت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، لتعلق على خبر القبض على النصابين الذي تلقت منهم هدية باسم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، بعدما انتحلوا شخصيته.

    المذيعة حليمة بولند
    © Photo / instagram.com/haleemaprojects
    مفاجأة بشأن "هدية" حليمة بولند التي أشعلت غضب السعوديين
    وشاركت حليمة بولند تعليقا عبر حسابها على "سناب شات"، بعد خبر القبض على من قاموا بالنصب عليها، وقالت: "الحمد لله اللي حفظني من هالنصابين.. ألف شكر لرجال الداخلية في السعودية على مجهودهم في حفاظهم على سلامة وأمن كل من يتواجد على أرضهم الطاهرة".    

    اتخذت المملكة العربية السعودية قرارا عاجلا بشأن 3 أشخاص انتحلوا شخصية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وقدموا باسمه هدية للإعلامية الكويتية حليمة بولند.

    سناب حليمة بولند
    © Photo / Snapchat/ Halima.bb
    سناب حليمة بولند

    ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه وبالإشارة لما تم تداوله أمس في مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع مرئي على حساب إحدى الإعلاميات الخليجيات المتواجدة حاليا في المملكة من تلقيها هدية عطور ثمينة، وكتب عليها عبارات تشير إلى أنها من جهات رسمية، عليه فقد شرعت الجهات المختصة بإجراءات التثبت وأسفرت الجهود الأمنية من القبض يوم أمس الاثنين على من يقف خلف هذه العملية.

    واتضح أنهم كل من: عبد الله صالح حماد المطيري ــ سعودي الجنسية، نظير نبيه هاني ــ لبناني الجنسية، متين أحمد ــ هندي الجنسية

    وقد تم أثناء عملية التفتيش العثور على عدة صناديق عطور رديئة مماثلة لما ظهر في المقطع المتداول، سعى من خلالها المتهمون إلى إيهام الإعلامية الخليجية بأن الهدايا من جهات رسمية، طمعا في استغلال ذلك بصورة سيئة لمآربهم الشخصية.

    وأضافت الوكالة أن الجهات المختصة باشرت إجراءات الضبط وكشف كافة الملابسات وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم وفق الأنظمة.

    وكانت الإعلامية الكويتية حليمة بولند نشرت على حسابها في "سناب شات"، فيديو للهدايا الثمينة، التي وصلت جناحها في مكان إقامتها في الرياض، وهي عبارة عن مجموعة عطور، من صناعة عملاق العطور في السعودية عبد الصمد القرشي. وتداول ناشطون صورة مأخوذة من مقطع الفيديو مكتوباً عليها أن الهدية مقدَّمة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وهو ما أثار جدلا واسعا في المملكة.

    انظر أيضا:

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