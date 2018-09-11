شاهد... "زلة لسان" تكشف ما يخفيه عمرو يوسف عن الجمهور

في الوقت الذي ينتظر فيه الجمهور التعرف على جنس أول مولود "الثنائي الفني" كندة علوش وعمرو يوسف، كشف الأخير عن بعض التفاصيل السرية، بسبب "زلة لسان".

وأثناء لقاء الممثل المصري، عمرو يوسف مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، على فضائية "دبي"، كشف عن طريق الخطأ عن جنس مولوده الأول، أثناء حديثه عنه.

وكشف عمرو يوسف من دون قصد، عن أنه وزوجته كندة علوش في انتظار طفلة، وذلك عندما سألته مقدمة البرنامج، عن الاقتراحات التي تقدم بها أصدقائه له، بشأن اسم مولوده، وأجابها: "لا أعرف إذ أن البنت لم أرزق بها بعد".

​وأكد عمرو يوسف في البرنامج، المعني بأخبار المشاهير، بأنها لم يخف خبر حمل زوجته، ولكن كلاهما أعلنا الخبر في الوقت المناسب.

وتابع أنه في كل الأحوال، لن يستطيع إرضاء الجميع عن تصرفهما، موضحا أن البعض كان سينتقدهما لو أنهما كشفا عن الخبر مبكرا، وكذلك في حال إخفائه.

وزفت كندة علوش وعمرو يوسف، الأسبوع الماضي، نبأ سارا لكل جمهورهما.

وأعلنت كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن انتظارها وزوجها طفلهما الأول، بنشرها لصورة معه، وببطنها المنتفخة، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات دعواتكم".

واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما من داخل الوسط الفني، من أبرزهم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.