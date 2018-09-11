شاهد... "زلة لسان" تكشف ما يخفيه عمرو يوسف عن الجمهور

وأثناء لقاء الممثل المصري، عمرو يوسف مع برنامج "إنسايدر بالعربي"، على فضائية "دبي"، كشف عن طريق الخطأ عن جنس مولوده الأول، أثناء حديثه عنه.
وكشف عمرو يوسف من دون قصد، عن أنه وزوجته كندة علوش في انتظار طفلة، وذلك عندما سألته مقدمة البرنامج، عن الاقتراحات التي تقدم بها أصدقائه له، بشأن اسم مولوده، وأجابها: "لا أعرف إذ أن البنت لم أرزق بها بعد".
الفنان #عمرو_يوسف يدافع عن زوجته #كندة_علوش والتفاصيل في #TheInsiderAr #تلفزيون_دبي #على_أوان#TheInsider@dubaitv @OnAwaan @AYoussef @KindaAlloush https://t.co/ITKbbBbwWP pic.twitter.com/zwLUGXqXUT— The Insider بالعربي (@TheInsiderAR) September 10, 2018
وأكد عمرو يوسف في البرنامج، المعني بأخبار المشاهير، بأنها لم يخف خبر حمل زوجته، ولكن كلاهما أعلنا الخبر في الوقت المناسب.
وزفت كندة علوش وعمرو يوسف، الأسبوع الماضي، نبأ سارا لكل جمهورهما.
وأعلنت كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، عن انتظارها وزوجها طفلهما الأول، بنشرها لصورة معه، وببطنها المنتفخة، وكتبت: "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات دعواتكم".
واحتفلت كندة علوش وعمرو يوسف بزفافهما في يناير/ كانون الثاني عام 2017، في حفل حضره العديد من أصدقائهما من داخل الوسط الفني، من أبرزهم المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)