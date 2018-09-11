"أبل" تتخذ خطوة غير مسبوقة قبل ساعات من الإعلان عن هواتف "آيفون" الجديدة

للمرة الأولى، وفي خطوة غير مسبوقة، قررت شركة "أبل" الأمريكية، أن تبث إعلانها السنوي، عن أحدث منتجاتها الإلكترونية من خلال موقع التغريدات الشهير "تويتر".

وستعرض "أبل" بثها المباشر، عن إعلانها عن أجهزتها الذكية الجديدة، غدا الأربعاء، من خلال حسابها على "تويتر"، والذي هي ليست نشطة عليه، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ومن الممكن متابعة الحدث مباشرة، من خلال التدوينة بالأسفل، إذ أنه بمجرد الضغط على علامة "إعجاب" عليها، سيتم تزويد المستخدم على "تويتر" بإحداثيات عن الإعلان الهام، والذي ينتظره الملايين من عشاق "أبل" حول العالم.

Join us September 12 at 10 a.m. PDT to watch the #AppleEvent live on Twitter. Tap ❤️ below and we’ll send you updates on event day. pic.twitter.com/i9mGHTKhvu — Apple (@Apple) September 10, 2018

واعتادت "أبل" أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.

ومن المقرر أن تزيح "أبل" في إعلانها غدا، الستار عن 3 طرازات جديدة من "آيفون".