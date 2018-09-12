معركة شرسة بين متسولات في السعودية (فيديو)

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر معركة شرسة بين نساء متسولات في شوارع المملكة العربية السعودية.

وأكد أكثر من ناشط سقوط طفل من إحدى النساء المتسولات على الأرض في أثناء المشاجرة.

وشكك عدد كبير من الناشطين في أن يكون الطفل ابن إحدى المتسولات.

فيديو لمعركة حامية بين متسولات.. وسقوط رضيعة على الأرض يستفز متداوليه https://t.co/zFjM70Cnaw (((كل الجهات الحكوميه يسمع ويشاهد لها جهود إلا مكافحة التسول..مكانك قف.. — محمدعبدالرحمن العيسى (@ui_66) September 12, 2018

ومنذ سنوات اتخذ مجلس الشورى السعودي خطوات لمكافحة التسول.

وهناك عقوبة مقررة هي السجن لمدة عامين وغرامة 30 ألف ريال سعودي (الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي) لكل من يستخدم طفلا أو امرأة في التسول داخل السعودية.