"صور مخيفة"... رجل سعودي يحاول كسر رقم غينيس بـ"طريقة بشعة"

. في محاولة لدخول موسوعة "غينيس"، حاول السعودي زهير أمين فطاني أن يكسو جسمه بعباءة من النحل تتكون من 100 كيلو من النحل. ولكن استطاع أن يجمع 49 كيلو من النحل فقط بسبب ارتفاع درجة الحرارة وهروب إحدى مجموعات النحل

