"صور مخيفة"... رجل سعودي يحاول كسر رقم غينيس بـ"طريقة بشعة"

حاول مواطن سعودي أن يثبت قدرته على التعامل مع أنواع مختلفة من النحل، وقرر ارتداء عباءة من النحل وزنها 100 كغم، حتى يكسر الرقم المسجل بموسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وكان آخر رقم تم تسجيله عالميا كأثقل عباءة نحل يضعها رجل على جسده هو 63.7 كغم.

وفي مقابلة مع موقع "العربية — نت" اليوم الأربعاء، قال المواطن السعودي زهير أمين فطاني، عضو مجلس إدارة جمعية نحالي مدينة مكة، إنه يحب تربية النحل ويعمل في هذه المهنة منذ 30 عاما، مشيرا إلى أنه يملك 1500 خلية نحل بلدي، إضافة إلى 500 خلية من أنواع أخرى حديثة.

تمكن أمين فطاني من جمع كمية كبيرة من النحل في منقطة تبوك، التي يتوفر بها مراعي للنحل وأجواء مناسبة، وقرر أن يجري تجربته مع النحل في تلك المنطقة، بحضور ممثلين عن موسوعة غينيس.

ويقول فطاني: "أصابني ألم في ساقي أثناء تصوير التجربة، ولم أستطع تحريك قدمي، إضافة إلى صعوبة في التنفس بسبب إصابتي بنزلة برد، وهو ما أدى إلى توقف التجربة".

وتابع: "بعد الفترة، التي استطعت فيها البقاء بعباءة النحل وهي 80 دقيقة، استطعت جمع 49 كغم من النحل، أو عدد يساوي 343 ألف نحلة"، مضيفا: "تعرضت خلال التجربة إلى مئات اللسعات من النحل دون أي تورم أو مضاعفات".

ونتيجة لتوقف التجربة عند 49 كغم نحل، لم يستطع المواطن السعودي كسر الرقم القياسي العالمي، الذي تم تسجيله في السابق وهو 63.7 كغم، لكنه أكد عزمه تكرار التجربة في المستقبل، مشيرا إلى أن تجربته الأولى كانت العام الماضي، لكنها لم تتم لعدم مناسبة الظروف الجوية.