ميغان ماركل من المشاهير الأكثر أناقة لعام 2018

وأصبحت دوقة ساسكس، حتى قبل أن تتزوج الأمير هاري، واحدة من أكثر نجوم الستايل تأثيرا في العالم، فكل شيء ترتديه ميغان يباع بلحظات، بحسب المجلة.

فبيع فستان "Monaco" الذي يبلغ سعره 328 دولارا، في غضون ساعات من ارتدائه لحفل زفاف وكذلك حقيبة يد "Strathberry" بقيمة 740 دولارا والتي اختفت عن الرفوف بعد 11 دقيقة فقط من تصويرها أثناء حملها، وهكذا أصبح لخيارات ميغان تأثير قوي.

وقالت مديرة الأزياء السابقة لـ "The Telegraph"، هيلاري ألكساندر: " ملابسها مصممة بشكل جميل، لا يوجد شيء جريء أو صارخ أو متطرف جدًا، إنها حقا مجرد ملابس جميلة على امرأة جميلة".