أم تسرد قصة مرعبة عن خطورة تقبيل الرضع

روت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن سيدة تدعى لوسي كيندال، تبلغ من العمر 23 عاما، لاحظت أن رضيعها أوليفر، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 11 يوما، لا يستطيع الرضاعة خلال ساعات الليل، فاضطرت هي وشريكها إلى نقله على الفور إلى المستشفى.
وتكمن المشكلة في أن الالتهابات الجلدية التي تنتج عن فيرس الهربس تظل ذات قدرة على نقل العدوى سواء أكانت في شدة التهابها أو حتى بعد أن يهدأ الالتهاب، وتظل قادرة على نقل العدوى حتى تشفى تماما.
ويشكل فيروس الهربس خطرا داهما على حديثي الولادة دون غيرهم نظرا لأنه أجهزتهم المناعية لاتزال في مرحلة التطور، ويكون الرضيع في هذه المرحلة غير قادر على صد هذا الفيروس، لذا ينصح الأطباء بعدم تقبيل الأطفال حديثي الولادة تجنبا لنقل العدوى المختلفة لهم.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)