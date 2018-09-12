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18:32 12 سبتمبر/ أيلول 2018
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    رضيع - صورة أرشيفية

    أم تسرد قصة مرعبة عن خطورة تقبيل الرضع

    © Sputnik . Aleksandr Kondratuk
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    كشفت سيدة تدعى لوسي كيندال، عن مدى خطورة تقبيل الأطفال الرضع وذلك من خلال قصة مرض شديد تعرض له رضيعها، تبين لها فيما بعد أن السبب وراءه تقبيل الرضيع.

    روت صحيفة ديلي ميرور البريطانية أن سيدة تدعى لوسي كيندال، تبلغ من العمر 23 عاما، لاحظت أن رضيعها أوليفر، الذي كان يبلغ من العمر وقتها 11 يوما، لا يستطيع الرضاعة خلال ساعات الليل، فاضطرت هي وشريكها إلى نقله على الفور إلى المستشفى.

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    تم وضع الرضيع على أجهزة التنفس والتغذية الصناعية، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة شخص الأطباء حالة الرضيع بأنها إصابة بفيروس الهربس البسيط، وأوضح الطبيب للأم أن هذا الفيروس هو ما تسبب في الحالة الخطيرة التي تعرض لها الرضيع، وينتقل الفيروس من شخص يعاني عرض التهاب الجلد الذي يسببه مرض الهربس، إذا قبّل هذا الشخص الرضيع.

    وتكمن المشكلة في أن الالتهابات الجلدية التي تنتج عن فيرس الهربس تظل ذات قدرة على نقل العدوى سواء أكانت في شدة التهابها أو حتى بعد أن يهدأ الالتهاب، وتظل قادرة على نقل العدوى حتى تشفى تماما.

    ويشكل فيروس الهربس خطرا داهما على حديثي الولادة دون غيرهم نظرا لأنه أجهزتهم المناعية لاتزال في مرحلة التطور، ويكون الرضيع في هذه المرحلة غير قادر على صد هذا الفيروس، لذا ينصح الأطباء بعدم تقبيل الأطفال حديثي الولادة تجنبا لنقل العدوى المختلفة لهم.    

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    الكلمات الدلالية:
    مرض, فيروس, إصابة, رضيع
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