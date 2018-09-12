تطبيق ذكي يذكر المستخدم بالموت 5 مرات يوميا

يتناسى الإنسان في زحام الحياة وانشغاله بتحقيق أهدافه أن النهاية المحتومة لكل حي هي الموت، وهنا تأتي مهمة تطبيق WeCroak الذي يذكر المستخدم بالموت وبحقيقة تلك الحياة.

ذكر موقع TNW أن WeCroak، تطبيق مدفوع مقابل 99 سنتا، عندما يثبته المستخدم على هاتفه يبدأ في إرسال إشعارات مضمونها "لا تنس، أنت ستموت"، "الموت هو النهاية الوحيدة لقصتك"، وبحسب الموقع الإلكتروني للتطبيق فإن هذه الإشعارات تساعد على التأمل والتنفس بطريقة صحيحة.

ويمكن بإزاحة الإشعارات أن تظهر مقولات ملهمة للمستخدم حول قضايا الموت والحياة. وتقوم الفكرة الأساسية للتطبيق على معتقد بوتاني، يفيد بأن تأمل حقيقة الموت يؤدي إلى السعادة في الحياة.

ويوضح القائمون على التطبيق أن اعتياد تذكر الموت وممارسة تأمل حقيقته يساعد الإنسان على تقبل الأشياء التي يجبر عليها في حياته، وأن يتغاضى عما يجب التغاضي عنه، وهو ما يكفي لتحقيق السلام الداخلي.