بث مباشر لمؤتمر أبل العالمي عن هواتفها الذكية

ينطلق مؤتمر شركة "أبل" الأمريكية، عن أحدث منتجاتها الإلكترونية من خلال موقع التغريدات الشهير "تويتر"، والذي ينعقد بمدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا، في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، الأربعاء، بتوقيت غرينتش.

وستعرض "أبل" بثها المباشر، عن إعلانها عن أجهزتها الذكية الجديدة، الآن من خلال حسابها على "تويتر"، والذي هي ليست نشطة عليه، وفقا لموقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ومن المتوقع أن تطلق أبل مجموعة من هواتفها الذكية مثل آيفون X بلس والذي سيأتي بشاشة عرض كبيرة بتقنية أوليد، هذا إلى جانب هاتف آيفون X إس، وهو شبيه بآيفون X مع اختلاف في المعالج المحسّن.

أما الهاتف الثالث فسيحمل اسم آيفون 9 أو آيفون XR، فستكون شاشته بقياس 6.1 إنشات، وقد يزوّد بشاشة LCD وكاميرا خلفية واحدة.

وستوفر الأجهزة الثلاثة ميزة التعرّف على الوجه، وستعمل بالإصدار الأحدث من نظام التشغيل iOS 12.

وإلى جانب هواتفها، ستقدم أبل ساعتها ووتش 4 ذات الشاشة الأكبر، والتي تدعم بطارية طويلة العمر مع ميزة الشحن اللاسلكي.

واعتادت "أبل" أن تبث الإعلان عن منتجاتها الجديدة، من خلال موقعها الرسمي على الإنترنت، أو من خلال محرك بحثها "سفاري" على أجهزتها الذكية.