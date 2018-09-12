الأمن يداهم مزرعة لذبح الحمير... ليجد مفاجأة "مفترسة" في انتظاره (فيديو)

واجهت قوات الأمن المصرية في محافظة القليوبية مفاجأة كبيرة حينما كانت القوات تقتحم مزرعة يشتبه في قيامها بذبح الحمير في منطقة أبو زعبل.

وفور اقتحام أجهزة الأمن للمزرعة، عثرت على خمسة أسود أفريقية نادرة ومهددة بالانقراض، ثلاثة من الإناث واثنين من الذكور.

وجاء تحرك الأمن بعد بلاغ من سكان المنطقة بشأن سماعهم صوت زئير أسود في المزرعة، بجانب وجود رائحة كريهة تنبعث من المكان ومشاهدتهم لحمير مذبوحة.

ونقلت الأسود المضبوطة إلى حديقة الحيوان في الجيزة، تحت تصرف النيابة العامة، وتم وضعها داخل أقفاص حديدية.

وقال إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، إنه غير مسموح باستيراد الحيوانات المفترسة من الخارج، كون الجهة الرسمية المخول بها تربية الحيوانات المفترسة هي حدائق الحيوان والسيرك.