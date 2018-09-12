بالصور... أبل تكشف عن هاتفي "آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس"

كشفت شركة "أبل" عملاق التكنولوجيا عن أحدث هواتف آيفون الخاصة وهي "iPhone Xs وXs Max" خلال المؤتمر الذي ينعقد الآن، في مدينة كوبرتينو بولاية كاليفورنيا.

ويبلغ حجم شاشة "إكس إس" 5.8 بوصات، فيما يصل حجم الشاشة في "إكس إس ماكس" إلى 6.5 بوصات.

وقال فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، إن الهاتفين سيكونان متوفرين بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والفضي والرمادي.

وتابع أن الهاتف يدعم تقنية شاشة "أوليد" بألوان أكثر دفئا، مضيفا أنه يضم مجموعة من الخصائص "الطريفة".

كما سيدعم الهاتف بطاقات SIM المُزدوجة، إذ يتوفر على فتحة تسمح باستخدام بطاقتين.

الأسعار وموعد الأصدار للأيفونات الجديدة:



XS: السعر يبدأ من 999 دولار أمريكي



XS MAX:السعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي



XR: السعر يبدأ من 799 دولارا أمريكيا والطلب يبدأ من 19 أكتوبر #AppleEvent pic.twitter.com/XnFdAtzCq8 — التقنية بلا حدود (@Utechcom) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨

وكشف شيلر أن "إكس إس" يحتوي على بعض الميزات التي ستساعد على تعزيز الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم، مشيرا إلى أن مساحة التخزين الداخلية قد تصل إلى 512 غيغابايت.

وقالت "رويترز"، إن أبل أكدت التقارير التي كانت تفيد بأن الشركة ستجري تغييرات طفيفة فقط على "الموديلات" الحالية في الساعة والهاتف.

ويأتي هاتف أيفون Xs وXs Max مع كاميرا مزدوجة 12 ميجابيكسل وكاميرا أمامية 7 ميغابيكسل، ويعمل مع نظام تشغيلios 12 الحديث، بالإضافة إلى ميزة Face ID لفتح الهاتف مع ملامح الوجه.

والنسخة الأصغر تأتي مع بطارية 2716 mAh، أما النسخة الكبيرة لها بطارية أقوى 3300 mAh، والاثنان مزودان 4 غيغابايت "رام" وخيارات تخزين 64/256/512، مع سماعات ستريو.