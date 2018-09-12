بالصور... أبل تكشف عن هاتفي "آيفون إكس إس وآيفون إكس إس ماكس"

ويبلغ حجم شاشة "إكس إس" 5.8 بوصات، فيما يصل حجم الشاشة في "إكس إس ماكس" إلى 6.5 بوصات.
#مؤتمر_أبل الإعلان عن
«آيفون Xs» بثلاثة ألوان:
ذهبي، فضي، رمادي#AppleEvent pic.twitter.com/hxwY4uMpaX— نــراقــبــكــم (@parlementkw) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
وقال فيل شيلر، نائب رئيس الشركة للتسويق، إن الهاتفين سيكونان متوفرين بثلاثة ألوان، وهي الذهبي والفضي والرمادي.
وتابع أن الهاتف يدعم تقنية شاشة "أوليد" بألوان أكثر دفئا، مضيفا أنه يضم مجموعة من الخصائص "الطريفة".
كما سيدعم الهاتف بطاقات SIM المُزدوجة، إذ يتوفر على فتحة تسمح باستخدام بطاقتين.
الأسعار وموعد الأصدار للأيفونات الجديدة:
XS: السعر يبدأ من 999 دولار أمريكي
XS MAX:السعر يبدأ من 1099 دولار أمريكي
XR: السعر يبدأ من 799 دولارا أمريكيا والطلب يبدأ من 19 أكتوبر #AppleEvent pic.twitter.com/XnFdAtzCq8— التقنية بلا حدود (@Utechcom) ١٢ سبتمبر ٢٠١٨
وكشف شيلر أن "إكس إس" يحتوي على بعض الميزات التي ستساعد على تعزيز الواقع المعزز، الأمر الذي سينال إعجاب محبي الألعاب حول العالم، مشيرا إلى أن مساحة التخزين الداخلية قد تصل إلى 512 غيغابايت.
وقالت "رويترز"، إن أبل أكدت التقارير التي كانت تفيد بأن الشركة ستجري تغييرات طفيفة فقط على "الموديلات" الحالية في الساعة والهاتف.
وتراجعت أسهم أبل 1.2 في المئة على مؤشر ناسداك.
وتستخدم أبل حرف "إس" عندما تقوم بتحديث مكونات في هواتفها لكن دون تغيير في التصميم الخارجي للهاتف. ومثل هاتفها أيفون تن الذي كشفت النقاب عنه العام الماضي تغيير كبيرا في التصميم.
كما أضافت هواتف جديدة هي "تن إس" التي يبلغ حجم شاشتها 5.8 بوصة (14.7 سنتيمتر) و (تن إس ماكس) الذي يصل حجم شاشته إلى 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر) و هاتف "تن آر" الذي يبلغ حجم شاشته 6.1 بوصة والمصنوع من الألومنيوم بشاشة عرض رتينا مصنوعة من الكريستال السائل.
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