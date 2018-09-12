الرجل أم المرأة أيهما أكثر فهما للكلاب... دراسة

أجابت دراسة علمية حديثة، عن تساؤل بشأن من الأكثر قدرة على فهم نباح الكلاب، الرجل أم المرأة؟.

ووفقا لموقع "رويال سوسيتي ساينس"، أفادت الدراسة أن المرأة تتمتع بالقدرة على فهم انفعالات الكلب الذي يعيش معها في المنزل من خلال نباحه بصورة أكبر مقارنة بالرجل.

وأشارت الدراسة، إلى أن المرأة لديها المقدرة على فهم ما إذا كان الكلب يشعر بالجوع أو الغضب أو الحزن.

وسجل الباحثون نباح 18 كلبا مختلفا تمثل حالات مختلفة، وطلبوا من المشاركين في التجربة التعرف على معنى النباح.

وبلغت نسبة نجاح البشر في فهم لماذا ينبح الكلب 63%، وكانت النسبة الأكبر من النساء.

وأوضحت الدراسة أنه من المرجح أن تكون النساء أكثر تعاطفا وحساسية تجاه مشاعر الآخرين، وهذا يساعدهم على كشف نوع العاطفة التي ينقلها النباح، ولهذا هن أقدر على التعامل مع الكلاب.