تعرف على موعد وصول هواتف "آيفون" الجديدة إلى السعودية

ووفقا لموقع الشركة، سيتم طرح جهازي آيفونXs، وآيفون Xs Max، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في كل من السعودية والإمارات.
وأطلقت "أبل" الجيل الجديد من هواتف "آيفون" بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي، وكانت القيمة السوقية لأبل قد بلغت مستوى التريليون دولار.
ويبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر)، وتمتد الشاشة إلى الحواف الخارجية للهاتف.
.@Apple announced the biggest iPhone ever with the iPhone XS and XS Max pic.twitter.com/KjYioD3iKM— The Verge (@verge) September 12, 2018
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