تعرف على موعد وصول هواتف "آيفون" الجديدة إلى السعودية

أعلنت شركة "أبل" عن موعد طرح أجهزتها الجديدة في الدول العربية وتحديدا السعودية والإمارات.

ووفقا لموقع الشركة، سيتم طرح جهازي آيفونXs، وآيفون Xs Max، يوم الجمعة 21 سبتمبر الجاري، في كل من السعودية والإمارات.

وأطلقت "أبل" الجيل الجديد من هواتف "آيفون" بسعر يبدأ من 1100 دولار أمريكي، وكانت القيمة السوقية لأبل قد بلغت مستوى التريليون دولار.

ويبلغ حجم شاشة الهاتف الجديد 6.5 بوصة (16.5 سنتيمتر)، وتمتد الشاشة إلى الحواف الخارجية للهاتف.