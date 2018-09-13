هذه الأسباب تؤدي إلى انتحار الأمريكيين

وأكد التقرير أن الألم المزمن للسرطان والمفاصل يدفع الملايين إلى الانتحار كل عام، حسب صحيفة الديلى ميل البريطانية.

وتشير الاحصاءات إلى أن ما لا يقل عن 25 أمريكي يعانون من الآلام المزمنة، منهم 10.5 مليون يعانون من آلام حادة.

Chronic pain drives millions of Americans to suicide, CDC report says https://t.co/mGijjrmiTc via @MailOnline — Krys Méndez Ramírez (@KrysMendez88) September 12, 2018

ووجد الباحثون أن 123 ألف شخص انتحروا بين عامى 2003 و2014 في 18 ولاية أمريكية، وذلك بسبب الآلام المزمنة.

وكانت حالات الانتحار المرتبطة بالألم تساوي 7.4 % ، وبحلول عام 2014 ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 10.2 %.