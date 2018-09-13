ينامون تحت أصوات الرصاص... تعلم من العسكريين كيف تنام في دقيقتين

يواجه بعض الأشخاص صعوبة في الخلود إلى النوم، رغم أن الحل يمكن أن يحصلوا عليه بنصائح من العسكريين، الذي يمكنهم الحصول على نوم عميق خلال دقيقتين، أيا كانت الظروف المحيطة بها.

© Depositphotos / MitaStockImages دراسة تكشف العلاقة بين الأرق والأمراض الوراثية ذكرت مجلة " ووندرفول إنجينيرنغ " الأمريكية أن هناك طريقة سحرية يستخدمها العسكريون للخلود إلى النوم بأسرع ما يمكن، مشيرة إلى أنها وردت في كتاب "ريلاكس آند وين" منذ عام 1981.

ولفتت المجلة إلى أن العسكريين يمكنهم النوم، في أقل من دقيقتين، ليلا أو نهارا، في أي مكان، حتى عندما تكون المدافع الرشاشة تطلق طلقاتها من حولهم.

ولتطبيق تلك الطريقة يجب عليك أن تنظف عقلك، وهو ما يمكن حدوثه بجعل جميع عضلات وجهك في حالة ارتخاء، يلي ذلك الاستلقاء على كتفيك وإبقاء ذراعيك مرفوعين، ثم أخذ نفس عميق وإخراج زفير لجعل منطقة الصدر تشعر بالارتخاء ، يلي ذلك جعل عضلات ساقيك ترتخي.

وخلال 10 ثواني اجعل عقلك يتوقف عن التفكير نهائيا، وتخيل أنك تسترخي في مكان للنقاهة، وإذا واجهت صعوبة في ذلك فقل لنفسك عبارة "لا تفكر" وكررها تباعا حتى تخلد في النوم.

It claims not only will people get off to sleep in only two minutes but that it has an astonishing 96% success rate after six weeks.https://t.co/fmQyUvx86Z — Bristol Live (@BristolLive) September 6, 2018

وينص الخبراء بحصول الشخص على متوسط ساعات نوم بين 6 إلى 8 ساعات خلال الليل يوميا، محذرين من خطورة نقص النوم على صحة الإنسان خاصة خلال الأوقات، التي يواجه فيها صعوبات حياتية أو عمل شاق.